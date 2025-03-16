الأحد 16 مارس 2025
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ثقافة وفنون

مسلسل الأميرة الحلقة الأخيرة، ياسمين صبري تسجن نيكولا معوض وتسترجع ابنها

مسلسل الأميرة، فيتو
مسلسل الأميرة، فيتو

مسلسلات رمضان 2025 ، عرضت قناة أبوظبي الإماراتية، بشكل حصري، الحلقة الخامسة عشرة، والأخيرة، من مسلسل الأميرة، للنجمة ياسمين صبري، والتي شهدت محاولات نيكولا معوض، لإرجاع ياسمين صبري لعصمته، وهو ما استغلته للانتقام منه.

وحصلت ياسمين صبري، على إذن من النيابة، للتسجيل لنيكولا معوض، لتثبت جرائمه، وبالفعل ألقي القبض على نيكولا معوض، واستعادت ياسمين صبري ابنها سيف.

أحداث الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة

 وشهدت الحلقات السابقة من مسلسل الأميرة، تطورا كبيرا في أحداث المسلسل، أهمها؛ اعتراض أهل ياسمين صبري، علي عملها كمذيعة، وهو الأمر الذي رفضته تماما، موضحة لهم أنها تفعل كل ذلك، حتى تتمكن من استرجاع ابنها من طليقها نيكولا معوض.

قدمت ياسمين صبري، البرنامج، وخصصت أول حلقة لنقاش مشكلة الزوج النرجسي.

وتشاجر نيكولا معوض، مع مها نصار، التي أجبرته علي تحويل زواجهم العرفي، إلى رسمي.

ولجأت ياسمين صبري، لدكتورة نفسية والتي جسدت دورها النجمة رانيا فريد شوقي، لتنصحها، بكيفية التعامل مع الشخص النرجسي، طليقها نيكولا معوض. 

وبالفعل نفذت ياسمين صبري، نصائح رانيا فريد شوقي، وهو ما جعل نيكولا معوض، في حالة غضب، وندم اتجاه ياسمين صبري.

وطليق شقيق ياسمين صبري، زوجته بسبب تصرفات والدتها، لتقنعه ياسمين صبري، بعد ذلك بردها لعصمته.

فيما جمعت ياسمين صبري، معلومات عن ماضي نيكولا معوض، لكي تساعدها على الانتقام منه، وإعادة ابنها لاحضانها، كما تواصل معها نضال الشافعي، للتعاون ضد نيكولا معوض.

وذهبت ياسمين صبري للمستشفى، لتثبت أن نيكولا معوض، أدخل مستشفى آخر، غير تابع للحكومة، وهو ما يثبت أن التقرير الصحي، الذي كتبه ضد شقيقها مزور.

 

 وطلق نيكولا معوض، ياسمين صبري، دون علمها، ليذهبوا إلى مكتبه، ويتشاجروا معه.

وادعى ظلما نيكولا معوض، أن شقيق ياسمين صبري اعتدي عليه بالضرب، واستدعى الشرطة ليسجنه، في نفس الوقت سقط والد ياسمين صبري مغشيا عليه، ليصاب بجلطة في المخ.

 

وتزوج نيكولا معوض، مها نصار، صديقة ياسمين صبري، واسكنها في الفيلا، التي كان سيشتريها لـ ياسمين قبل أن يطلقها.

فيما شهدت الحلقات السابقة، تطليق نيكولا معوض، لياسمين صبري، دون علمها، وبشكل مفاجئ، بعد أن استولى على جميع ممتلكاتها، بتوكيل رسمي عام، اقناعها بعمله له، بحجة شراء فيلا جديدة لها.

ووافقت ياسمين صبري، على طلب زوجها نيكولا معوض، بارتداء النقاب، ومقاطعة صديقاتها، ووضع حدود مع أهلها.

كما شهدت موافقة مها نصار، الرجوع لخطيبها، بعد إلحاح كبير منه، فيما استمرت في معاملتها السيئة له.

وتصاعدت الأحداث، مع ولادة ياسمين صبري، لابنها، وإصرار نيكولا معوض على عدم إخبار أهلها، لتغضب وفاء عامر، وتصفعه وتتشاجر معه ومع ابنتها.

مسلسل الاميرة
مسلسل الاميرة
مسلسل الاميرة
مسلسل الأميرة

تفاصيل مسلسل الأميرة

 مسلسل الأميرة، مكون من ١٥ حلقة، من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج مها سليم، ويشارك في العمل كل من نيكولا معوض وفاء عامر، نضال الشافعي، عابد عناني، مها نصار، هند عبد الحليم، أحمد جمال سعيد، سمر مرسي، هاجر عفيفي.

ياسمين صبري

يذكر أن ياسمين صبري، قدمت في شهر رمضان الماضي مسلسل رحيل مكوّن من 15 حلقة، الذى عادت به إلى الدراما بعد غياب 3 سنوات، وشارك فى بطولة العمل أحمد صلاح حسني، محمد كيلاني، أحمد بدير، مي القاضي، عارفة عبد الرسول، عزت زين، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، ليلى حسين، لبنى ونس. وتأليف محمد عبد المعطي. وإخراج محمد عبد السلام.

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الإميرة أبطال مسلسل الأميرة الأميرة ياسمين صبري

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