تطورات مثيرة بالحلقة 17 من الموسم الخامس لـ مسلسل «المداح»

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 17 من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال.

وشهدت أحداث الحلقة المداح 5 تطورات كثيرة أبرزها محاولات صابر المداح بإصلاح ما افسده قرينه طوال غيابه عن الفيوم، وما فعلته الشيطانة فحيح فى أسرته وجيرانه وما جعلتهم يؤمنون بكونه وليا من أولياء الله وله كرامات ومعجزات تتحقق بفضل.

فحاول صابر المداح الوصول اللي الشيخ وفيق الذي كان المرافق الأول لقرينه والشيطان التي تجسد فى هيئة بشر، فى حين بدأت اهالي قرية المداح فى الشك فى صابر الحقيقي طالبين ان يعود المزيف الذي لبى لهم رغباتهم وشفاهم من أمراضهم وذهبوا ليدعوا المداح أمام مقامه الذي اقامه له بنات إبليس.

ويحاول صابر تصحيح ما نشرته بنات ابليس من كفر وافتراء وشرك بالقرية… ليبدأ صراع جديد في رحلته مع عالم القوى السفلية من الجن وسكان جوف الأرض.

وكان قد تصدرت حلقات مسلسل المداح 5: أسطورة العهد بطولة الفنان حمادة هلال، المحتوى الرائج على موقع "فيسبوك" بعدما أثارت ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في أجواء من التشويق والإثارة.

المداح 5

وشهدت الاحداث بمشهد فلاش باك، حيث توجه جعفر الشيخ جاد إلى صابر لمساعدته في تذكر خريطة كانت ست الحسن قد حاولت محوها من ذاكرته.

واكتشف صابر مرضه أثناء حديثه مع الدكتورة فاتن، مما دفعهما للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

وحاولت منال التواصل مع رحاب، لكنها فشلت. فيما بعد، استسلمت رحاب لفتح كتاب السحر بعد إقناعها بوجود قوة كبيرة داخلها.

وقام الشيخ وفيق بزيارة منزل صابر، محاولًا التلاعب بأفكار والدته لإقناعها بأن صابر قد تغير.

قام صابر بملاحقة فحيح، التي أشعلت نارًا حوله، مما أدى إلى عبور أحد الجن من خلالها.

يذكر أن مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

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