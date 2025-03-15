الأحد 16 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تطورات مثيرة بالحلقة 17 من الموسم الخامس لـ مسلسل «المداح»

المداح.فيتو
المداح.فيتو

عرضت منصة شاهد الرقمية الحلقة 17 من الموسم الخامس لمسلسل المداح بطولة النجم حمادة هلال.

وشهدت أحداث الحلقة المداح 5 تطورات كثيرة أبرزها محاولات صابر المداح بإصلاح ما افسده قرينه طوال غيابه عن الفيوم، وما فعلته الشيطانة فحيح فى أسرته وجيرانه وما جعلتهم يؤمنون بكونه وليا من أولياء الله وله كرامات ومعجزات تتحقق بفضل.

فحاول  صابر المداح الوصول اللي الشيخ وفيق الذي كان المرافق الأول لقرينه والشيطان التي تجسد فى هيئة بشر، فى حين بدأت اهالي قرية المداح فى الشك فى صابر الحقيقي طالبين ان يعود المزيف الذي لبى لهم رغباتهم وشفاهم من أمراضهم وذهبوا ليدعوا المداح أمام مقامه الذي اقامه له بنات إبليس.

ويحاول صابر تصحيح ما نشرته بنات ابليس من كفر وافتراء وشرك بالقرية… ليبدأ صراع جديد في رحلته مع عالم القوى السفلية من الجن وسكان جوف الأرض.

وكان قد تصدرت حلقات مسلسل المداح 5: أسطورة العهد بطولة الفنان حمادة هلال، المحتوى الرائج على موقع "فيسبوك" بعدما أثارت ضجة كبيرة بين الجمهور، حيث كانت مليئة بالأحداث المثيرة والتطورات السريعة في أجواء من التشويق والإثارة.

المداح 5

وشهدت الاحداث  بمشهد فلاش باك، حيث توجه جعفر الشيخ جاد إلى صابر لمساعدته في تذكر خريطة كانت ست الحسن قد حاولت محوها من ذاكرته.

واكتشف صابر مرضه أثناء حديثه مع الدكتورة فاتن، مما دفعهما للذهاب إلى المستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة.

 

وحاولت منال التواصل مع رحاب، لكنها فشلت. فيما بعد، استسلمت رحاب لفتح كتاب السحر بعد إقناعها بوجود قوة كبيرة داخلها.

وقام الشيخ وفيق بزيارة منزل صابر، محاولًا التلاعب بأفكار والدته لإقناعها بأن صابر قد تغير.

قام صابر بملاحقة فحيح، التي أشعلت نارًا حوله، مما أدى إلى عبور أحد الجن من خلالها.

 

 

 

 

 

يذكر أن  مسلسل "المداح 5" بطولة حمادة هلال، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، يسرا اللوزي، سهر الصايغ، محسن محيي الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد بدير، حنان سليمان، محمد علي رزق، تامر شلتوت، غادة عادل، جوري بكر، وخالد الصاوي، تأليف أمين جمال وشريف يسري ووليد أبو المجد، وإخراج أحمد سمير فرج.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنان حمادة هلال النجم حمادة هلال المداح 5 دنيا عبد العزيز خالد الصاوي خالد سرحان حنان سليمان حمادة هلال منصة شاهد الرقمية مسلسل المداح 5 مسلسل المداح محمد علي رزق

الأكثر قراءة

قرار جديد من النيابة بشأن مدير المدرسة صاحب واقعة الاعتداء على طالبتين بالبحيرة

كأس مصر، بيراميدز يتخطى إنبي 1/2 ويصعد لنصف النهائي (صور)

على غرار الأهلي، ريال مدريد يهدد بالانسحاب من الدوري الإسباني

أول رد من جماعة الحوثي على الغارات الأمريكية

الزمالك يتأهل لنصف نهائي كأس مصر بعد الفوز على سموحة 4-2

الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر من ارتفاع درجات الحرارة غدا

كأس مصر، "هاتريك" بلحاج يقود سيراميكا لتخطي الجونة ومواجهة الزمالك بنصف النهائي

مع الزاهدين، إبراهيم بن أدهم

منوعات

المزيد

1000 شخص يشاركون في مظاهرة مناهضة لعنف الشرطة في بروكسل

"المطرية قلب العالم"، أبرز مشاهد الإفطار الجماعي للسنة الـ11 (فيديو وصور)

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر سلندرات الألومنيوم اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر كيلو الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دعاء للأخ والأخت والبنت والابن المسافر في اليوم السادس عشر من رمضان

المجددون، الإمام الشافعي عالم قريش الذي ملأ الأرض علمًا

شروط القراءة الصحيحة للقرآن الكريم وأحكام القراءة الشاذة

المزيد
الجريدة الرسمية