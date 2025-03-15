الهلال يحطم رقمه القياسي في الدوري السعودي

حطم نادي الهلال، رقما تاريخا في الدوري السعودي للمحترفين، خلال مباراة فريقه أمام التعاون، المقامة ضمن منافسات الجولة 25 في دوري روشن، مساء اليوم السبت.

وتقدم الهلال بهدف في الدقيقة 12، عن طريق نجمه الدولي محمد كنو، عبر ضربة رأس، مستغلا عرضية سالم الدوسري من ركلة ركنية.

الهلال يتخطى رقمه التاريخي في الدوري السعودي

ووفقا لإحصائيات دوري روشن السعودي، عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن الهلال سجل هدفه الـ21 بالرأس هذا الموسم 2024-2025، في البطولة.

وأوضح حساب روشن أن "الهلال تخطى رقمه من الموسم الماضي، وأصبح الأكثر تسجيلا بالرأس في موسم واحد".

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