الأحد 16 مارس 2025
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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

حبس متهمين, فيتو
حبس متهمين, فيتو

جدد قاضي المعارضات بالقاهرة، حبس  عناصر تشكيل عصابى تخصص في ارتكاب جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والشركات في القاهرة، ١٥ يوما على ذمة استكمال التحقيقات. 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تكوين (3 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية")  تشكيلًا عصابيًا تخصص فى النصب والاحتيال والاستيلاء على أموال أصحاب الشركات التجارية والمواطنين وذلك تحت زعم استثمار أموالهم نظير حصولهم على أرباح شهرية أو توريد مواد تجارية للشركات "على خلاف الحقيقة" وذلك من خلال إنشاء شركة تجارية واتخاذها مقرًا لمقابلة ضحاياهم وكذا الإعلان عن نشاطهم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي لاستقطاب المواطنين، وإيهامهم بأن الشركة متعاقدة مع بعض الشركات لتوريد المواد التجارية والغذائية.

اعتراف المتهمين


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهم ("عدد من الأجهزة الكهربائية - فواتير شراء الأجهزة الكهربائية - مبلغ مالى" من متحصلات نشاطهم الإجرامى" - 13 بطاقة دفع إلكترونى - 4 هواتف محمولة" بفحصها تبين احتواؤها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى)، وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

 

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