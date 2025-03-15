سقوط شجرة يعطل الحركة المرورية بمنطقة كامب شيزار بالإسكندرية

شهدت منطقة كامب شيزار شرق محافظة الإسكندرية، سقوط شجرة بشارع عبد المنعم سند والتسبب فى إعاقة الحركة المرورية أمام السائقين والمواطنين.

وكانت غرفة عمليات حى وسط بالإسكندرية، تلقت بلاغا يفيد بسقوط شجرة أمام شارع عبد المنعم سند،من عمر لطفي بكامب شيزار تعوق المارة، مما دفع الدكتور مصطفى العرابي رئيس حي وسط بإدارتي؛ النظافة والحدائق إلى موقع البلاغ.

حيث قامت إدارة النظافة برفع الشجرة من نهر الطريق وفتح الشارع للمارة والمرور ,كما قامت إدارة الحدائق بالتنسيق مع إدارة الحدائق المركزية برفع الشجرة نهائيا من الشارع وجاري العمل.

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