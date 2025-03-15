الكنيسة الإنجيلية بالعجمي تنظم إفطار "المحبة معا" (صور)

نظمت الكنيسة الإنجيلية بالبيطاش بحي العجمي بالإسكندرية، برئاسة القس يسري عيسي، أفطار "المحبة معا" بحضور عدد قساوسه الكنيسة الانجيلية ومشايخ الأزهر والأوقاف والصحفيين وأعضاء مجلس الشيوخ والشخصيات العامة.

قال القس يسري عيسي، ـمين لجنه الحوار بمجمع الدلتا الانجيلي: إننا نحرص كل عام علي أقامة أفطار المحبه في رمضان يضم كافة أطياف المجتمع السكندري من مشايخ وقساوسة وتنفيذين وصحفيين ومجتمع مدني، وجري تسميته معا لأننا بالفعل شركاء معا ولا يفرقنا احد.

وأضاف الدكتور ابراهيم الجمل، مدير عام إدارة الوعظ بالازهر الشريف، أن هذا الإفطار هو افطار محبه بالفعل فهو يجمعنا علي حب الوطن فنحن جميعا في محبه وترابط الي يوم الدين في هذا الوطن.

وأوضح خالد الأمير، وكيل نقابة الصحفيين، أن إفطار المحبة هو تقليد تحرص عليه الكنيسة الانجيلية بالبيطاش والكنيسة بشكل عام منفتحه علي المجتمع المصري بكل طوائفه وهو ما يعبر عن شعار الإفطار فجميعنا معا واحد.

وأكدت نور الهدى محمد، رئيس حي العجمي، أن أفطار المحبه للكنيسة الإنجيلية يؤكد علي وحدة الشعب المصري ونسيجه الواحد ويوطد العلاقات بين الجميع.

وأشار النائب سعد الفقي، عضو مجلس الشيوخ، إلي أن هذا الجمع يؤكد أن مصر كلها واحد ولا يفرقها احد مهما كان.

وشددت هبه سليمان، مدير إدارة العجمي النعليمية، علي أن الدعوة للإفطار من الكنيسة الانجيلية هي تأكيد علي وحده وطننا وأننا واحد وعلي قلب رجل واحد لن يستطيع احد أن يفرقنا.

وأشاد محب شفيق، منسق الإفطار، بالمحبه التي تجمع كل طوائف الشعب في هذا الإفطار وأننا بالفعل معا من أجل مصر في السراء والضراء.

وأضاف الشيخ ابوالمعارف سلاطين، من مشايخ الاوقاف، أن الترابط والتلاحم بين أبناء الوطن يظهر في مثل هذه المناسبات ومبادرة الكنيسة الانجيلية كل عام تركد هذا فنحن مترابطين لن يفرقنا احد.

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