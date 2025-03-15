أهالي فيصل ينقذون شخصا حاول إنهاء حياته وسط الشارع

تمكن أهالي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة من إنقاذ شخص حاول إنهاء حياته ذبحا وسط الشارع، وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين.

شخص يحاول إنهاء حياته بفيصل

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بمحاولة شخص إنهاء حياته ذبحا وسط الشارع بمنطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين محاولة شخص يعاني من أزمة نفسية إنهاء حياته ذبحا وسط الشارع، وتمكن أهالي المنطقة من السيطرة عليه والاستيلاء منه على السلاح الأبيض.



وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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