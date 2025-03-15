السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

أهالي فيصل ينقذون شخصا حاول إنهاء حياته وسط الشارع

إنقاذ شخص حاول إنهاء
إنقاذ شخص حاول إنهاء حياته

تمكن أهالي منطقة فيصل بمحافظة الجيزة من إنقاذ شخص حاول إنهاء حياته ذبحا وسط الشارع، وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين.

شخص يحاول إنهاء حياته بفيصل 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من الأهالى يفيد بمحاولة شخص إنهاء حياته ذبحا وسط الشارع بمنطقة فيصل، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبإجراء التحريات والاستماع لأقوال شهود عيان، تبين محاولة شخص يعاني من أزمة نفسية إنهاء حياته ذبحا وسط الشارع، وتمكن أهالي المنطقة من السيطرة عليه والاستيلاء منه على السلاح الأبيض.


وتم نقله إلى مستشفى أم المصريين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شخص يحاول إنهاء حياته بفيصل شخص يحاول إنهاء حياته فيصل

مواد متعلقة

التحريات: حالة نفسية سيئة وراء إنهاء فتاة حياتها بالمعادي

سيدة تحاول إنهاء حياتها بإشعال النيران في نفسها بالسيدة زينب

الأكثر قراءة

بسبب الفقرة الأخيرة، رابطة الأندية تثير الجدل في بيان عقوبات انسحاب الأهلي

أشرف صبحي يصدر تعليمات بعدم الحديث عن أزمة مباراة القمة

أول رد فعل من الزمالك بعد قرار رابطة الأندية ضد الأهلي

احتفل مع زوجته ونجله، مصطفى محمد يقود نانت للفوز على ليل (صور)

في غياب إمام عاشور، 6 لاعبين من الأهلي بقائمة المنتخب لمواجهتي إثيوبيا وسيراليون

رابطة الأندية تعلن فوز الزمالك على الأهلى فى مباراة القمة وتخصم 3 نقاط من رصيد الأحمر

الأهلي يرفض قرارات رابطة الأندية بشأن مباراة القمة في بيان رسمي

«الدومنة قفلت»، أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي

منوعات

المزيد

علماء آثار يكتشفون دمى مخيفة في أمريكا الوسطى

أكبر مائدة رمضانية شعبية، وزير الأوقاف يشارك في إفطار المطرية 2025 (فيديو وصور)

يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

إفطار المطرية 2025، رقص مسن على أغاني رمضان يجذب الأنظار (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

550 جنيها سعر كيلو النحاس الأحمر اليوم السبت

آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

تعرف على سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم السبت 

أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد أزمة القمة 130.. عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي بعد انسحابه من مباراة الزمالك (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ما أهم أعمال النصف الثاني من رمضان؟، وزير الأوقاف السابق يوضح

معجزات الرسول، آل شيبة سدنة الكعبة إلى اليوم

هل دراسة الفلسفة حرام؟ مفتي الجمهورية يحسم الجدل (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية