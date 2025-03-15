دهس فتاة وابن عمها بالمنيا

شيع أهالي قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا جثمان شاب وابنة عمه،توفيا نتيجة حادث دهس سيارة عقب مشاجرة في القرية أمس، حيث سادت حالة من الحزن بين الأهالي.

حادث دهس يؤدي لوفاة شاب وابنة عمه في قرية الشرفا بالمنيا

توفي الشاب "ع.ط" داخل المستشفى، ولحق بابنة عمه، التي قضت نحبها في الحادث، وقد تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة للبدء في التحقيقات.

قرية الشرفا بالمنيا

وكانت الأجهزة الأمنية في المنيا قد تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث دهس في قرية الشرفا بعد نشوب مشاجرة.

حادث دهس في قرية الشرفا بالمنيا

على الفور، انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، حيث تبين وفاة "ب.ع" (27 عامًا) وإصابة "ع.ط" (35 عامًا) الذي توفي لاحقًا متأثرًا بإصاباته.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما تم إيداع جثة المتوفي في مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة لإحالتها إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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