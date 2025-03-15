السبت 15 مارس 2025
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أخبار مصر

وزيرة التضامن الاجتماعي تصل المطرية للمشاركة في حفل الإفطار الرمضاني (فيديو)

وزيرة التضامن الاجتماعي
وزيرة التضامن الاجتماعي تصل المطرية، فيتو

وصلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي إلى منطقة المطرية، وذلك للمشاركة في حفل الإفطار الرمضاني الضخم الذى ينظمه أهالي منطقة المطرية، حيث تعد أكبر مائدة رمضانية شعبية في مصر.

وتزيّنت شوارع المطرية بجداريات ورسوم مستوحاة من أجواء رمضانية شهيرة، استعدادا لهذا الحدث الذي بات عادة سنوية.

ومن المقرر أن يشارك أهالي المطرية في إفطارهم هذا العام عدد من الوزراء والمسئولين والمشاهير ونجوم الفن والرياضة ونواب البرلمان، بالإضافة إلى بعض السفراء الأجانب في مصر، حيث تحول الاحتفال إلى كرنفال مصري سنوي.

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اجواء رمضان الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي وزيرة التضامن مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي منطقة المطرية

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