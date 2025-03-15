يجمع آلاف الصائمين، لحظة انطلاق إفطار المطرية 2025 للسنة الـ11 (فيديو وصور)

شهدت منطقة المطرية، مساء اليوم السبت 15 رمضان، انطلاق "إفطار المطرية السنوي" في نسخته الحادية عشرة تحت شعار "المطرية قلب العالم"، حيث تجمع ألاف الصائمين على مائدة امتدت عبر 20 شارعًا في عزبة حمادة، بمشاركة ضيوف من جنسيات مختلفة حول العالم.

صور إفطار المطرية 2025



ورصدت عدسة فيتو، صور إفطار المطرية 2025، مع أذان المغرب، واحتفالات آلاف من الصائمين مع منظمين الحفل الذين مع إلقاء المئات من البلالين من الشرفات على المتواجدين.

وقد وصلت استعدادات هذا العام إلى ذروتها مع إعداد 50 ألف وجبة رئيسية تشمل أطباق الأرز البسمتي والكباب الحلة والمشويات، و50 ألف طبق حلويات متنوعة من الزلابية بالشوكولاتة إلى البسبوسة والقطايف، وفقًا للشيف عمر، الذي أكد أن العمل استمر على مدار 48 ساعة بنظام ورديات متعاقبة.

فيما أوضح عم صابر، مسؤول الحلويات، أن عائلات المطرية تخصصت في صناعة الحلوى منذ الفجر لضمان الجودة.

مشهد عالمي: جنسيات مختلفة في إفطار المطرية



لم تكن المائدة محلية فحسب، بل اجتذبت شخصيات بارزة مثل الدكتور مايا مرسي وزيرة التضامن، ومحافظ القاهرة، والوزيرة السابقة نبيلة مكرم، وفنانين كشحتة كاريكا وسمارة، إلى جانب وفود من اليمن والصين والسعودية وحضور جنسيات أجنبية.

كما لفت تواجد أطفال يرتدون أعلام فلسطينية مرسومة على العباءات الأنظار، تعزيزًا لرسالة التضامن مع القضية الفلسطينية، بينما زينت جداريات لنجوم الكرة محمد صلاح وعمر مرموش وشعارات بلغات متعددة شوارع المنطقة.

النساء في الصدارة في إفطار المطرية 2025



قادت سيدات وفتيات المطرية استقبال الضيوف، حيث انتظرهن في الشرفات لترحيب بالزائرات، بينما تولت أخريات إعداد وتغليف الوجبات.

"نعمل منذ 7 سنوات دون تمويل خارجي، التبرعات من الأهالي فقط"، يقول أحمد أحد المتطوعين، مشيرًا إلى تعبئة 2500 مائدة بجهود 2000 متطوع.

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