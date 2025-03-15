الأحد 16 مارس 2025
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انفوجراف

«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

الأهلي
الأهلي

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الأهلي الزمالك القمة رابطة الأندية أزمة القمة قرارات رابطة الأندية المحترفة

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«الدومنة قفلت».. أزمة الكرة المصرية تنتظر معجزة بعد عقوبات الرابطة وشكوى الأهلي (فيديوجراف)

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