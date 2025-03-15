محمد فراج: "منتهي الصلاحية" أول عمل درامي يناقش "المراهنات الإلكترونية"

عبر الفنان محمد فراج عن سعادته بتقديم مسلسل "منتهي الصلاحية"، الذي يعرض بداية من 15 رمضان، ومتحمس لمعرفة رأي الجمهور.

قال محمد فراج في بيان إعلامي: أعتقد أنها أول مرة يناقش عمل درامي فكرة المراهنات الإليكترونية وتأثيرها السلبي على عقول الشباب، فالدراما تخلق أصلا من القصص والحواديت المستقاة من الشارع والوقائع، والمشاهد لن يتقبل النصيحة المباشرة، والأفضل والأنسب أن تقدم بصورة غير مباشرة حتي يكون هناك اقتناع حقيقي بما يقدم.

وتحدث فراج عن الشخصية التي يقدمها في المسلسل قائلا: أقدم شخصية "صالح الفايز" شاب عاش حياة عائلية غير مستقرة، منفصل عن زوجته (هبة مجدي) وله منها ابنة (جيسيكا حسام)، لكنه يتمتع بدرجة كبيرة من الذكاء والمهارة، وفي لحظات تحدث متغيرات تقلب حياته بسببها رأسا على عقب.

فنرى الشاب الطموح يدخل السجن ظلم، لتتغير حياته من موظف مرموق إلي شخص آخر يفقد وظيفته وأسرته ويندفع في عالم المراهنات، وتغوص الأحداث تدريجيًا لنكتشف هذا العالم الخفي والغامض.

وأوضح محمد فراج أنه مؤمن جدًا بفكرة البطولات الجماعية، لأن الفن أصلا فعل جماعي يشترك فيه الكثيرون أمام وخلف الكاميرا، وهذه الجماعية تمنح العمل تنوعا كبيرا، وتقدم شيئا حقيقيا ملموسا، وأنا أعشق هذه الأفكار التي من خلالها يمكن تقديم الكثير من الأفكار التي تصل للمشاهدين.

وقال فراج إن هذا أول تعاون مع المخرج تامر نادي، على الرغم من صداقتنا، بمجرد بدء جلسات العمل تلاقت أفكارنا بصورة كبيرة، أنا أحب دائما أن أتعامل مع كتاب ومخرجين مختلفين في الأفكار والرؤي، لأن ذلك يمنح الفنان طاقات كبيرة للتجدد وتقديم أنماط وأفكار غير تقليدية.

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مثير ويرصد العالم الخفي للمراهنات، التي بدأت تنتشر بين قطاعات من الشباب وأفسدت حياة الكثيرين.

مسلسل "منتهي الصلاحية" بطولة: محمد فراج، وياسيمن رئيس، وهبة مجدي، وخالد سرحان، ومحمود الليثي، ودنيا ماهر، وتامر نبيل، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسيكا حسام، وملك حسن، تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

يعرض مسلسل "منتهي الصلاحية" بداية من 15 مارس 2025 حصريًا على "MBC مصر". 12:00 منتصف الليل، ويعاد على "MBC مصر2" الساعة 6:00 مساء، 3:00 منتصف الليل، ويعاد على “MBC مصر دراما" الساعة 5:00 مساءً، و10:00 مساءً.

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