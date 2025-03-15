قرار بانتداب المخرج عادل حسان مديرًا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية

أصدر الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة قرارًا بانتداب المخرج عادل حسان مديرًا للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لتعزيز دور المؤسسات الثقافية والفنية، وتوثيق وحماية التراث.

حصل عادل حسان على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية – أكاديمية الفنون عام 2000. بدأ مشواره المهني في هيئة قصور الثقافة، قبل أن ينتقل إلى البيت الفني للمسرح عام 2009، حيث أصبح عضوًا بفرقة المسرح القومي. قدم العديد من العروض المسرحية الناجحة، من أبرزها "موت فوضوي ""صدفة والجبل "لفرقة مسرح الشباب، و"قواعد العشق ال40"التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا طوال مدة عرضها داخل مصر وخارجها،

وكانت من إنتاج المسرح الحديث. كما قدم عروضًا أخرى مثل "خفيف الروح "لمسرح الشباب، و"صاحب المقام"لمسرح الغد، إلى جانب إخراجه لعروض أخرى لفرق الأقاليم بالهيئة العامة لقصور الثقافة، والمسرح الجامعي، والهواة. في عام 2024، قدم العرض المسرحي "الزينة "لفرقة “ستديو 77”.

شغل حسان عدة مناصب قيادية في الحقل المسرحي، حيث عمل مديرًا لفرقة مسرح الشباب في البيت الفني للمسرح منذ عام 2017 وحتى 2021، بالتزامن مع تكليفه بتسيير أعمال الإدارة العامة للمسرح في هيئة قصور الثقافة لمدة عامين.كما تولى إدارة فرقة مسرح الطليعة في البيت الفني للمسرح.

شارك كعضو في لجان تحكيم العديد من المهرجانات والمسابقات المسرحية، من بينها أيام الشارقة المسرحية بالإمارات عام 2023، ومهرجان إبداع للمسرح الجامعي كما شارك في لجان تحكيم مهرجانات فرق الأقاليم، نوادي المسرح، وشباب المخرجين بهيئة قصور الثقافة.

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