السبت 15 مارس 2025
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مطبخ المصرية، المجلس القومي للمرأة يصنع ويوزع وجبات إفطار صائم بالإسكندرية (صور)

مطبخ المصرية، فيتو
مطبخ المصرية، فيتو

يشارك المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة ماجدة الشاذلي وبالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة ووزارة الأوقاف، في  "مطبخ المصرية.. بإيد بناتها" وذلك لإنتاج الوجبات الساخنة(إفطار صائم)  للتوزيع علي الصائمين  بمنطقة فيكتوريا بحي منتزة أول. 

وتشارك الدكتورة ماجدة الشاذلي مقررة الفرع،هدى عبد المنعم عضوة الفرع، وأعضاء مؤسسة حياة كريمة في تحضيرات المطبخ من إعداد الوجبات الساخنة وطبخها بأيديهن.

قالت الدكتورة ماجدة الشاذلي: أن "مطبخ المصرية..بإيد بناتها "  ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومؤسسة حياة كريمة، ويُعد مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر  احتياجا  كأحد مخرجات هذا التدريب، وقمنا باستغلال المطبخ لتصنيع وجبات إفطار صائم وتوزيعها. 

وأضاف، حيث تلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاء الماهرين بالمحافظة للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية  للولائم الكبري والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ 
 

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المجلس القومي للمرأة بالإسكندرية مطبخ المصرية بإيد بناتها حياة كريمة وزارة الأوقاف أخبار محافظة الأسكندرية

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