إصابة جامع قمامة سقطت عليه حجارة داخل عقار بالإسكندرية (صور)

أنقذ رجال الحماية المدنية والحريق بمديرية أمن الإسكندرية، جامع قمامة《نباش》من الموت عقب سقوط أحجار عليه خلال تواجده بعقار خالي من السكان وآيل للسقوط بمنطقة بحري بعد أن قام بازالة لوح خشب تستند عليه اسقف وحوائط العقار واصابته بسبب ذلك.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ يفيد باحتجاز شخص داخل عقار بحارة المدورة بحي الجمرك، وإصابته عقب سقوط أحجار من العقار عليه بعد أن قام بإزالة لوح خشبي تستند عليه الأسقف والحوائط.

توجهت قوة أمنية بصحبة رجال الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، وتبين أنه جامع قمامة 《نباش》كان يقوم بخلع ألواح الخشب داخل العقار والتي تستند عليها الأسقف والحوائط لتسقط عليه حجارة وتصيبه ولم يستطع الحراك وبدء يستغيث بالمارة.

تمكن رجال الحماية المدنية من إنقاذ الشخص المصاب والمحتجز داخل العقار الخالي ونقله إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للمعاينة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

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