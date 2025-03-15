رئيس الوزراء يتفقد نماذج وحدات سكنية لمتوسطي ومنخفضي الدخل بالعاشر من رمضان

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، نماذج لوحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين لمتوسطي ومنخفضي الدخل، وذلك خلال جولته التي يقوم بها اليوم بمدينة العاشر من رمضان.

وحدات سكن لكل المصريين

وحرص رئيس الوزراء على تفقد نموذج لوحدة سكنية مساحتها 90 مترًا (إسكان اجتماعي) بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع سكن لكل المصريين (محور منخفض الدخل).

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي إلى شرح من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أوضح خلاله أنه يتم تنفيذ 125 عمارة بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، ضمن مشروع سكن لكل المصريين، محور منخفض الدخل (إسكان اجتماعي)، وذلك بواقع 3 آلاف وحدة سكنية، مشيرًا إلى أنه تم تسليم الـ125 عمارة بالكامل، وبلغت نسبة الإنجاز لأعمال المرافق 100%.

وأضاف الوزير أن منطقة الـ125 عمارة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان تتضمن سوقين، تم الانتهاء من إحداهما، وجار تنفيذ السوق الأخرى بنسبة إنجاز 90%، كما تتضمن المنطقة مدرستين، تم الانتهاء من إحداهما، وجار تنفيذ الأخرى، كما أنه جار تنفيذ حضانة ووحدة صحية بالمنطقة.

صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري

بدورها، استعرضت المهندسة مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان، مشيرة إلى أن إجماليها حتى المرحلة السادسة بلغ 81736 وحدة سكنية، من بينها 67288 وحدة سكنية تم تنفيذها، وجار تنفيذ 14448 وحدة سكنية.

وأوضحت "عبدالحميد في هذا الصدد أن إجمالي الوحدات التي تم تخصيصها في الإسكان الاجتماعي بمدينة العاشر من رمضان بلغ عددها 65136 وحدة سكنية، كما يوجد 67288 وحدة سكنية مُتاحة للتخصيص.

كما تفقد رئيس الوزراء نماذج لأعمال تنسيق الموقع بعمارات الإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق حي الأندلس بمدينة العاشر من رمضان، حيث أشاد بجودة تنفيذ أعمال اللاندسكيب بالمنطقة.

تنسيق الموقع بعمارات الإسكان الاجتماعي

كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولي نموذجًا لإحدى الوحدات السكنية مساحتها 120 مترًا بعمارات محور الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، وعقب ذلك تفقد نموجًا لأعمال تنسيق الموقع حيث أشاد بجودة الأعمال المُنفذة.

وخلال ذلك، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مكونات المشروع، موضحًا أن إجمالي عدد العمارات بالمنطقة يبلغ 82 عمارة، فيما يصل إجمالي العمارات الجاري تنفيذها 68 عمارة.

وبدورها، استعرضت المهندسة مي عبدالحميد الموقف التنفيذي لوحدات الإسكان المتوسط بمدينة العاشر من رمضان، موضحة أن إجمالي الوحدات بهذا المحور يبلغ 1632 وحدة سكنية، بواقع 1056 وحدة مُنفذة، و576 وحدة جاري تنفيذها.

وأضافت "عبدالحميد" أن الوحدات التي تم تخصيصها يبلغ عددها 223 وحدة سكنية، فيما يصل عدد الوحدات المتاحة للتخصيص 480 وحدة سكنية، أمّا الوحدات الجاري تخصيصها فعددها 257 وحدة سكنية.

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