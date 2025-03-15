السبت 15 مارس 2025
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حوادث

حبس بائع تحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها بوسط البلد

حبس متهم
حبس متهم

 قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس بائع تحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها فى وسط البلد، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

 

كشف ملابسات واقعة تحرش بائع بسيدة أجنبية

 تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.


وبالانتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء التقاطهما للصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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