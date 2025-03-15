حبس بائع تحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها بوسط البلد

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس بائع تحرش بسيدة أجنبية أثناء التقاط صورة معها فى وسط البلد، وذلك ٤ أيام على ذمة التحقيقات.

كشف ملابسات واقعة تحرش بائع بسيدة أجنبية

تلقى قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" - مقيمة بمحافظة الجيزة) بأنه حال تواجدها بأحد المحال التجارية بدائرة القسم طالبها البائع بإلتقاط صورة معها وأثناء ذلك قام بالتحرش بها.



وبالانتقال والفحص تم ضبط المشكو فى حقه بائع - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وبمواجهته اعترف بملامسته للمبلغة دون قصد أثناء التقاطهما للصورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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