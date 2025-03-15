المارشال أبو دراع يقود حملة ضد منع إقامة السرادقات الفنية أمام مسجد الحسين

شهر رمضان هو شهر ازدهار الفن الشعبى على مر السنوات منهم محمد أبو دراع ومحمد عبد المطلب ومحمد طه وخضرة خضر، وقبلهم كان الشيخ على محمود وزكريا أحمد وزكريا الحجاوى وغيرهم من الذين تركزت حفلاتهم فى الأحياء التاريخية والإسلامية مثل حى الحسين والسيدة زينب وغيرها..



وقد عرف حى الحسين طوال القرن الماضى باحتفالاته الكبيرة فى شهر رمضان، فهو يقع فى قلب القاهرة الاسلامية حيث المساجد والاسبلة والتكايا، ومنذ عهد الدولة الفاطمية تركزت هذه الاحتفالات بهذا الحى العريق حيث تقام الشوادر لقراءة القران والغناء وتقديم الالعاب والاكروبات،

قرار منع السرادقات



لكن ماحدث فى رمضان عام 1970 أصدرت محافظة القاهرة أمرا بمنع اقامة السرادقات فى حى الحسين لتعارض ما يقدم فى احتفالات هذه الشوادر والسرادقات من فن وغناء يتعارض مع جلال حى الحسين التاريخى والإسلامى، واستبدلت المحافظة الحسين بمكان آخر فى حى الدراسة لتقام عليه الاحتفالات بليالى رمضان.

واحدة من حكايات أبو دراع، فيتو

المطرب الشعبى أبو دراع يعترض



تزعم المطرب الشعبى محمد أبو دراع حملة المطربين الشعبيين لمناهضة قرار منعهم من إقامة سرادقات بـ حى الحسين حيث حيث كان له سرادق ثابت فى حى الحسين فى شهر رمضان الكريم، أمام الباب الأخضر، قدم تظلما من القرار: حول هذا الموضوع قال المطرب الشعبى محمد أبو دراع فى مجلة صباح الخير: منذ اكثر من اربعين عاما جاء الى حى الحسين رجل من المجاذيب اسمه " المارشال على نيابة " وكان يعقد جلسات لكبار الفنانين والأدباء وكان منهم يوسف وهبى وزكى طليمات وكامل الشناوى وزكريا الحجاوى ونجيب محفوظ وغيرهم كثيرون.

المارشال يختفى ليحل ابو دراع محله



وأكمل أبو دراع: كانت جلسات المارشال بحى الحسين عبارة عن ندوات فنية للعزف والغناء ومناقشة الامور الفنية والادبية بما يتخللها اشاعات ونكت وقفشات، وفجأة اختفى المارشال، وجئت أنا بدلا من المارشال ولما وجدت تشجيعا من كبار الاأدباء والفنانين أقمت أول سرادق فى الحسين، وبعد خمس سنوات توافد الى الحسين خضرة خضر، ومحمد طه والحفنى وكملت بالثقافة الجماهيرية، لكنى أنا الأصل فى اقامة سرادقات الحسين للغناء.

فى لقاء ابو دراع بعبد الناصر



وأضاف أبو دراع ذاعت شهرتى يوما بعد يوم فى الحسين حتى أنى غنى في حفل في عام 1961 أمام الرئيس جمال عبد الناصر، فصافحنى بعد أن غنيت له موال " يا جمال جمايلك كتيرة".



طالب محمد ابو دراع المسئولين بالمحافظة بوضع تصنيف للفنانين بـ حى الحسين قبل اصدار قرار الغاء السرادقات لمنع الفن الرخيص والتهريج بعد ان حدث خلطا بين الفنانين الجادين والفنانين المهرجين الذين يخرجون عن التقاليد ولا يحترمون حرمة الحسين والشهر الفضيل.

محمد أبو دراع

الفنان الشعبي الراحل محمد ابو دراع هو مطرب شعبي مصري، برع فى ارتجال الموال، اسمه الحقيقي محمد رمضان سيد أحمد البطاوى، من مواليد عام 1919، بقرية "درين" مركز طلخا الدقهلية، سمى ابو دراع لفقد ذراعه وهو طفل، كان والده يعمل مزارعا وتوفي والده وهو فى الخامسة من عمره، انتقل مع والدته الى المحلة الكبرى وعمل بائعا للصحف فى محطة القطار، وكان يذهب إلى الموالد الشعبية مثل مولد السيد البدوى في مدينة طنطا، وكانت موهبته ظاهرة منذ طفولته، حتى أصبح لافتا للأنظار في مجال الطرب الشعبي، وكانت البداية مع تبني كاتب الأغاني الشعبية الحاج مصطفى مرسي والمطرب الشعبي يوسف شتا له، حيث بدأ في العمل معهم في الغناء مقابل 15 قرشا يوميا.

غنى بالمسرح العسكرى بتوصية الرئيس



ثم غنى بالمسرح العسكري داخل مصر وخارجها بتوصية من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي المسرح الشعبي مع زكريا الحجاوي حيث كلفه باستقدام عدد من أبرز الفنانين الشعبيين من مختلف أنحاء مصر منهم خضرة محمد خضر وجمالات شيحة وفاطمة سرحان وأحمد سمسم.

مطرب فى السينما بمساعدة يوسف وهبى



ذاع صيت الفنان الراحل محمد ابو دراع حتى انه وشارك في عدة أعمال فنية، وكان ينافس كبار مطربي المواويل مثل الفنان محمد طه وغيره، من اشهر مواويله: العفة تاجك، حكاية بدرية، اسكن سكن، ومن أعماله الفنية التي شارك فيها كمطرب في السينما فيلم ابن الحداد وكان في مقتبل عمره، وفيلم الفنان العظيم، ومسلسل الهروب ورحل عام 1988 .

خصص له الاديب يوسف ادريس فصلا فى كتابه “ جبرتى الستينات ” وصف فيه المطرب محمد أبو دراع بأنه واحد من مطربي العشرين مليون كادح وسأله عن ماهية الفن، ورد أبو دراع: الفن أصله هبه كله علاج للناس..وأنا جسمي مجروح وداير أعالج الناس.



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