رفع الحظر عن أول عملية إعدام باستخدام النيتروجين في ولاية لويزيانا الأمريكية

رفعت محكمة الاستئناف في ولاية لويزيانا الأمريكية الحظر المؤقت المفروض على أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين اعتبارا من الأسبوع المقبل.

أول عملية إعدام باستخدام غاز النيتروجين

وذكرت وكالة "أ ب" أنه "سيتم تنفيذ أول إعدام باستخدام النيتروجين في لويزيانا وفقا للخطة الموضوعة الأسبوع المقبل، بعد أن ألغت محكمة الاستئناف الفيدرالية يوم الجمعة الحظر المؤقت الذي فرضه قاض من درجة أدنى".

وكانت محطة "سي بي إس" الإخبارية قد أشارت يوم الأربعاء الماضي إلى وثيقة قضائية تفيد بفرض حظر مؤقت على إعدام المحكوم عليه "ج ه" الابن باستخدام غاز النيتروجين، إلا أن النائب العام قدم استئنافا ضد هذا القرار.

وأشارت التقارير إلى أن محامي المحكوم عليه يأملون في إمكانية إلغاء قرار محكمة الاستئناف قبل موعد الإعدام المقرر في 18 مارس.

عادت لويزيانا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بعد انقطاع دام 15 عاما

وكانت "أسوشيتد برس" قد ذكرت سابقا أن الأمريكي "ج ه" الابن، الذي كان من المقرر أن يكون أول شخص يُعدم في لويزيانا بهذه الطريقة، قد طلب من المحكمة تغيير طريقة الإعدام إلى طريقة أكثر إنسانية.

بدورهم، طالب محامو المحكوم عليه بتغيير طريقة الإعدام إلى الإعدام رميا بالرصاص أو الحقنة المميتة، أو أي من الطرق الأخرى المتاحة.

وفي العام الماضي، عادت لويزيانا إلى تنفيذ عقوبة الإعدام بعد انقطاع دام 15 عاما، وتم السماح باستخدام غاز النيتروجين في عمليات الإعدام على الرغم من الانتقادات الموجهة لهذه الطريقة. وتشير تقارير إعلامية إلى أن حوالي 60 سجينا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام في لويزيانا.

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