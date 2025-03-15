مفاجأة صادمة في الحلقة 14 من مسلسل ولاد الشمس

تصدر مسلسل “ولاد الشمس”، تريند “جوجل” في الساعات الماضية، وذلك بعد الصدمة الكبيرة، التى عاشها جمهور المسلسل مع نهاية الحلقة الـ14 بمشهد تعرض "مفتاح" طه دسوقي للطعن.

وعلى الرغم من أن المشهد انتهى دون أن يوضح إن كان "مفتاح" مات أم فقط أصيب وسينقل إلى المستشفى وتتحسن حالته، لكن الجمهور يشعر بالقلق من أن تكون النهاية حزينة.

وعبر موقع X تواجدت جملة "مفتاح مات" ضمن قائمة الترند، وعبر الجمهور عن قلقله من أحداث الحلقة الأخيرة مؤكدين أنهم لن يسامحوا فريق العمل إن كانت النهاية حزينة.

وحتى السيناريست تامر حبيب عبر عن قلقة من النهاية ونشر صورة بوستر المسلسل عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وكتب: "لو حصل كده، هازعل منكم قوي".

وفي أحداث الحلقة يكتشف "ولعة" أحمد مالك أن والدته على قيد الحية وكانت تظن أنه مات، وأن "بابا ماجد" في الحقيقة عمه وهو من فعل به هذا حتى يستولي على الدار، فيقرر "ولعة" إبلاغ الشرطة عنه، في هذا الوقت يقوم "عبيد" بفتح الباب لـ"بابا ماجد" فيتمكن من الهرب، ويقرر قتل "ولعة" فيقوم "مفتاح" بأخذ الطعنة بدلا منه.

ومسلسل "ولاد الشمس" من بطولة أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

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