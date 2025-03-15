البرازيل تفتح أسواقها أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة

أعلن الدكتور محمد المنسي ـ رئيس الحجر الزراعي المصري عن فتح السوق البرازيلي أمام صادرات مصر من شتلات الفراولة عقب انتهاء الجانب البرازيلي من دراسة تحليل مخاطر الآفات.

وأوضح المنسي أن وزارة الزراعة البرازيلية MAPA قامت بموافاة الحجر الزراعي باشتراطات الاستيراد والذي درسها الحجر الزراعي ووافق عليها، وفورا نشر الجانب البرازيلي القرار بالجريدة الرسمية للبرازيل في ١٣ مارس ٢٠٢٥.

تجدر الإشارة إلي أن وزير الزراعة وجه بأن تصبح مصر مركزا لإنتاج وتصدير الشتلات لمختلف الحاصلات وعلي رأسها الفراولة نظرا لما تتمتع به مصر من عدة مزايا تنافسية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع العديد من التكتلات حول العالم.

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