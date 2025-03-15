السبت 15 مارس 2025
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حوادث

ضبط قائد سيارة ربع نقل دهس شخصا في المرج

ضبط متهم، فيتو
ضبط متهم، فيتو

 ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على قائد سيارة ربع نقل دهس شخصا أثناء عبوره الطريق في منطقة المرج.

 

حادث المرج اليوم 

 تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغا بوقوع حادث أسفر عن حالة وفاة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
 

وبالفحص تبين أنه حال عبور ( أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) الطريق إصطدمت به سيارة "مجهولة" ولاذ قائدها بالفرار نتج عن ذلك إصابته التى أدت لوفاته.


وبإجراء التحريات تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط السيارة وقائدها (مقيم بدائرة القسم.


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية "تبين عدم حمله رخصة قيادة وانتهاء رخصة تسيير".


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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