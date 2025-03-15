رئيس الوزراء يستهل جولته في العاشر من رمضان بتفقد مصنع قنديل للصلب

استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته اليوم بمدينة العاشر من رمضان بتفقد مصنع قنديل للصلب، ورافقه خلال جولته الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وكان في استقبال رئيس الوزراء ومرافقيه عمرو قنديل، رئيس مجلس إدارة شركة قنديل للصلب.

جولة رئيس الوزراء بمصانع العاشر من رمضان

وفي مستهل جولته بالمصنع، رحب عمرو قنديل بالسيد رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية والوزراء المرافقين، مؤكدا أن هذه الزيارة تمثل دعما كبيرا للشركة وللصناعة بصفة عامة، فصناعة الصلب تعد من أهم الصناعات الاستراتيجية، وانطلاقا من تركيز الدولة على دعم هذه الصناعة ومنحها مختلف صور الدعم الممكن لزيادة توسعاتها خلال المرحلة المقبلة، وخاصة أن الصلب المسطح يعد من المدخلات الأساسية في غالبية الصناعات، ولذا عملت الشركة على استثمار تطوير خطوط الإنتاج؛ من أجل تلبية الاحتياجات الفعلية للسوق المحلية.

وأشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن مجموعة قنديل للصلب تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال درفلة وجلفنة الصلب المسطح في منطقة الشرق الأوسط؛ حيث تمتلك عائلة قنديل حصة الأغلبية في الشركة، بينما يمتلك الشركاء اليابانيون MISI وJFE حصة أقلية.

وأوضح عمرو قنديل أن الشركة تأسست في مصر عام ١٨٦٥، وتُعد الشركة الوحيدة في مصر التي تقدم مجموعة كاملة من منتجات الصلب المسطح كبيرة الحجم، ومتخصصة في إنتاج الصلب المسطح المدرفل على البارد والمجلفن/المطلي، بطاقة إنتاجية سنوية إجمالية تبلغ 900 ألف طن؛ وذلك لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من العملاء في السوقين المحلية والدولية.

وعقب ذلك، استمع رئيس الوزراء ومرافقوه لشرح من المهندسة ريهام أبو السعود، نائب الرئيس التنفيذي للشركة للأسواق، التي قدمت عرضا حول خطوط إنتاج مجموعة قنديل للصلب، والطاقة الإنتاجية لمصنع قنديل، وكذلك الاستثمارات الجديدة وخطة التطوير.

وفي هذا الإطار، أوضحت أنه فيما يتعلق بخطوط الإنتاج فهناك التخليل والدرفلة على البارد، وخط الجلفنة على الساخن، وخط إنتاج الصاج الملون، وخط إنتاج الصاج المسحوب على البارد، لافتة إلى أن المنتجات الرئيسية للشركة تتمثل في: لفائف البارد، ولفائف الصاج المعالج حراريا، ولفائف المجلفن، ولفائف الألوان.

وأضافت: تقوم شركة قنديل بتغذية جميع قطاعات الصناعة في مصر مثل: قطاع التشييد والبناء، إذ تقوم الشركة بتوريد منتجات متعددة مثل حوامل الكابلات والمواسير، ومجارى الهواء للتكييف المركزي، وألواح تغطية المباني والعنابر الصناعية، وجميع الأجزاء المعدنية المستخدمة في بناء الكباري والجسور، بجانب قطاع الأجهزة المنزلية حيث تقوم الشركة بمد جميع الشركات المتخصصة في تصنيع هذه الأجهزة بألواح ولفائف الصاج المجلفن والملون المستخدم في تصنيع الغسالات، والبوتاجازات، والثلاجات، والسخانات، وجميع الأجهزة الأخرى بأعلى مستوى للجودة، وبأسعار منافسة للمنتج المستورد.

شركات التصنيع المعدني والصناعات الهندسية

وفيما يخص قطاع الصناعات الهندسية، أوضحت نائب الرئيس التنفيذي أن الشركة تساهم في إمداد عدد كبير من شركات التصنيع المعدني والصناعات الهندسية بالصلب المسطح، الذي يعتبر مكونا رئيسيا في جميع المنتجات مثل أنظمة المخازن، وأنظمة مكافحة الحريق، وأنظمة الري، كما تمد الشركة شركات تجميع السيارات بكميات كبيرة من الصاج البارد المستخدم في تصنيع الأتوبيسات وسيارات نصف النقل، وأيضا بعض قطع الغيار مثل: فلاتر البنزين، والزيت، ومواسير التبريد، ونظام الفرامل.

وأوضحت أيضا أن حجم الصادرات يبلغ 50 %، ووصل عدد العمالة في يناير 2025 إلى 1400 عامل، بعد توفير فرص عمل جديدة عقب تطوير المصنع وزيادة الإنتاج، لافتة إلى أن حجم الاستثمارات وصل إلى 25 مليون دولار بعد الانتهاء من تطوير وتحديث خطوط إنتاج الدرفلة والجلفنة، والألوان، ويبلغ حجم المبيعات 25 مليار جنيه في عام 2024.

وفيما يخص الاستثمارات والتوسعات الجديدة، قدم المهندس/ أحمد مختار، الرئيس التنفيذي للمشروعات الاستراتيجية، عرضا حول مشروعات تطوير خطوط الإنتاج ومكونات المصنع الجديد لشركة قنديل، أشار خلاله إلى انه تم البدء في خطة تطویر وتجدید المصانع في عام 2021 بغرض رفع الطاقة الإنتاجية من 600 ألف طن سنویا إلى 900 ألف طن سنویا على مرحلتین لسد احتیاج السوق المصرية وتوطین الصناعة، والحد من الواردات لتخفیف عبء تدبیر العملة الصعبة، وذلك بعد الاجتماع الذي عقده فخامة السيد رئیس الجمھوریة والسيد رئیس مجلس الوزراء في دیسمبر من عام 2021، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات وصل إلى 25 ملیون دولار بعد الانتھاء من تطویر وتحدیث خطوط إنتاج الدرفلة والجلفنة والألوان وبناء أكبر مركز خدمي لتقطیع وتشریح الصاج الملون والمجلفن والمسحوب على البارد والذي سیكون قادرا على تغذیة قطاع الأجھزة المنزلیة بجمیع احتیاجاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.