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أخبار مصر

الحكومة: تجهيز مبنى في العاصمة الإدارية لخدمات زواج وتملك الأجانب للعقارات

المستشار عدنان فنجري،
المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، فيتو

صرح المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، بأن هناك اهتمامًا كبيرًا بتسهيل إجراءات تملك العقارات للأجانب في مصر، مشيرًا إلى أن الوزارة اتخذت خطوات عملية لدعم هذا التوجه، من بينها تجهيز مبنى متكامل في العاصمة الإدارية الجديدة لتقديم خدمات تملك الأجانب للعقارات، بالإضافة إلى خدمات زواج الأجانب.

وأوضح وزير العدل خلال اجتماع عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن المبنى سيضم وحدتين رئيسيتين، إحداهما مخصصة لإجراءات تملك الأجانب للعقارات، والأخرى مخصصة لخدمات زواج الأجانب، على أن يتم تزويده بجميع الخدمات التي يحتاجها الراغبون في الاستثمار العقاري أو إتمام إجراءات الزواج في مصر، بما يسهم في تسهيل الإجراءات وجعلها أكثر كفاءة.

وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير أنظمة التسجيل العقاري، بما في ذلك اعتماد السجلات الإلكترونية المؤقتة وإتاحة التوقيعات الإلكترونية، بهدف تسريع عملية التسجيل وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية المصرية.

وأكد وزير العدل أن هذه الجهود تأتي في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي لدعم تصدير العقار المصري، وتيسير الإجراءات اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري.

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