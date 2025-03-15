كيف تسهم إعادة هيكلة الرسوم في تخفيف الأعباء المالية على الشركات؟

تسعى حكومة الدكتور مصطفي مدبولي لتحفيز مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسيته، عبر تنفيذ خطة شاملة لإعادة هيكلة وتنظيم الرسوم ومقابل الخدمات، بهدف تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية على الشركات، وتحقيق وضوح في حقوق والتزامات المستثمرين تجاه الدولة.

وخلال اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين، تم استعراض المراحل التنفيذية لهذه الخطة، والتي تشمل حصر جميع الرسوم والالتزامات المالية المفروضة على الشركات بشكل دوري، وإعادة النظر فيها لضمان تنظيمها بشكل أكثر شفافية وكفاءة.

وأكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه الجهود تهدف إلى توحيد جهات تحصيل الرسوم، والحد من أي أعباء مالية غير ضرورية، بالإضافة إلى إعادة ضبط معدل الضريبة الفعلي، والتوسع في الاعتماد على الدفع الإلكتروني، مما يسهم في تبسيط الإجراءات وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر.

كما استعرض معاون وزير الاستثمار لتعزيز مناخ الاستثمار والتنافسية الاقتصادية خطة التحرك لتنفيذ هذه الإصلاحات، والتي تتضمن تفعيل منصة إلكترونية موحدة للتراخيص تشمل جميع الرسوم ومقابل الخدمات، بما يضمن تبسيط عمليات السداد وتقليل تدخل العنصر البشري. كما ستتضمن الإجراءات الجديدة إلزام الجهات المختصة بالبت في طلبات التراخيص خلال 10 أيام عمل كحد أقصى، لتسريع وتيرة الأعمال وتحقيق مزيد من الشفافية والكفاءة في التعامل مع المستثمرين.

وتأتي هذه الإصلاحات في إطار خطة الدولة لتعزيز مناخ الأعمال وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

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