تطوير شامل لمنظومة إدارة المخلفات وتحسين كفاءة جمعها (إنفوجراف)

نشرت الصفحة الرسمية لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر فيسبوك إنفوجرافًا يستعرض جهود الدولة في تطوير منظومة إدارة المخلفات، من خلال تنفيذ بنية تحتية متكاملة تهدف إلى تحسين كفاءة جمع ونقل المخلفات من المنازل والشوارع، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الكفاءة من 55% إلى 75%.

ووفقًا للإنفوجراف، فقد تم توقيع 35 عقدًا في 18 محافظة لإدارة وتشغيل المشروعات الجديدة الخاصة بمنظومة المخلفات. كما يجري تسليم المحافظات 29 محطة وسيطة لتجميع المخلفات وإرسالها لإعادة التدوير، إلى جانب 12 مصنعًا لإعادة التدوير بالشراكة مع القطاع الخاص.

وفي إطار تعزيز الحلول المستدامة، تعمل الدولة على تسليم 46 مدفنًا آمنًا للمحافظات، بهدف التخلص الآمن من المخلفات وعزل المرفوضات الناتجة عن عمليات التدوير.

وأكد مركز المعلومات أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة الدولة الشاملة لتطوير قطاع النظافة وتحسين مستوى الخدمات البيئية، بما ينعكس إيجابيًا على الصحة العامة والمظهر الحضاري للمدن والقرى المصرية.

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