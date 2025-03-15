أبناء جلال باشا في المنيا يحتفلون بالإفطار السنوي المشترك بين المسلمين والأقباط (فيديو)

أقام أهالي قرية جلال باشا الغربية، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حفل الإفطار السنوي المشترك بين المسلمين والأقباط وشهد الحفل أجواءً من الفرح والسعادة بمشاركة سكان القرية والقرى المجاورة.

وتضمن الحفل فقرة إنشاد ديني، وشارك فيها عدد كبير من الأهالي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ورجال الدين من الطائفتين، فضلًا عن بعض رموز محافظة المنيا.

وقالت مروة سباق البغدادي، إحدى أبناء القرية، إن هذا الإفطار يعكس روح الأخوة والتسامح بين جميع أفراد المجتمع، حيث يجمعنا الاحترام والمحبة، وأشارت إلى أن الحفل يعد مناسبة رمضانية تعبر عن الوحدة بين الجميع.

وأضافت البغدادي، أن اليوم يعتبر عيدًا بالنسبة لهم، حيث حضر عدد كبير من المشاركين، الذين قطعوا مسافات طويلة لتأكيد حرصهم على المشاركة في هذه الفعالية التي تشجع على التعاون والمحبة بين المسلمين والأقباط.

من جانبه، أوضح محمود صادق أنه جاء من قرية دروة للمشاركة في هذا الاحتفال الرمضاني، الذي يعد فرصة سعيدة للقاء الأصدقاء.

وأكد أن جمال الحفل يكمن في جمعه بين شركاء الوطن من الأقباط والمسلمين، مما يعزز مشاعر المحبة والأخوة.

كما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعزز العلاقات الإنسانية بين أبناء مركز ملوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.