السبت 15 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أبناء جلال باشا في المنيا يحتفلون بالإفطار السنوي المشترك بين المسلمين والأقباط (فيديو)

أبناء جلال باشا في
أبناء جلال باشا في المنيا يحتفلون بالإفطار السنوي، فيتو

أقام أهالي قرية جلال باشا الغربية، التابعة لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا، حفل الإفطار السنوي المشترك بين المسلمين والأقباط وشهد الحفل أجواءً من الفرح والسعادة بمشاركة سكان القرية والقرى المجاورة.

وتضمن الحفل فقرة إنشاد ديني، وشارك فيها عدد كبير من الأهالي، بالإضافة إلى أعضاء مجلس النواب ورجال الدين من الطائفتين، فضلًا عن بعض رموز محافظة المنيا.

وقالت مروة سباق البغدادي، إحدى أبناء القرية، إن هذا الإفطار يعكس روح الأخوة والتسامح بين جميع أفراد المجتمع، حيث يجمعنا الاحترام والمحبة، وأشارت إلى أن الحفل يعد مناسبة رمضانية تعبر عن الوحدة بين الجميع.

وأضافت البغدادي، أن اليوم يعتبر عيدًا بالنسبة لهم، حيث حضر عدد كبير من المشاركين، الذين قطعوا مسافات طويلة لتأكيد حرصهم على المشاركة في هذه الفعالية التي تشجع على التعاون والمحبة بين المسلمين والأقباط.

من جانبه، أوضح محمود صادق أنه جاء من قرية دروة للمشاركة في هذا الاحتفال الرمضاني، الذي يعد فرصة سعيدة للقاء الأصدقاء.

وأكد أن جمال الحفل يكمن في جمعه بين شركاء الوطن من الأقباط والمسلمين، مما يعزز مشاعر المحبة والأخوة.

كما أعرب عدد من الحضور عن سعادتهم بالمشاركة في هذا الحدث، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تعزز العلاقات الإنسانية بين أبناء مركز ملوي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جلال الغربية حفل إفطار قرية جلال الغربية إفطار جلال الغربية إفطار جماعي بقرية جلال الغربية المنيا مركز ملوى مروة سباق البغدادي اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

إصابة 10 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي في المنيا

روحانيات وليالٍ قرآنية في رمضان، مسجد العرفاني بالمنيا يتزين لاستقبال رواده (صور)

مأساة في المنيا، مصرع 3 عمال داخل بئر عمقه 17 مترًا في بني مزار

خلال حفل إفطار سنوي، إقامة صلاة المغرب بالكنيسة الإنجيلية بملوي

إصابة 20 شخصًا في حادثين منفصلين بالمنيا خلال 24 ساعة

حسن الخاتمة، القصة الكاملة لوفاة شاب خلال صلاة التراويح بالمنيا

عادة منذ 20 عاما، مهندس قبطي يوزع وجبات السحور على المسلمين في المنيا (فيديو وصور)

أنا القبطي اللي بنتظر شهر رمضان، رضا وصفي أشهر صانع كنافة بلدي في المنيا (صور)

الأكثر قراءة

الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

نجلاء بدر عن الرجالة: كلهم خانوني قبل الفرح وزوجي بيهددني بالطلاق (فيديو)

ارتفاع البتلو 60 جنيها، تحرك كبير في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

أول رد من جنوب إفريقيا عن طرد سفيرها في أمريكا بتهمة كرهه لـ "ترامب"

بعد طلبه مبلغا ضخما، عبد الله السعيد يوافق على التجديد للزمالك والإعلان خلال ساعات

بينهم 5 دول عربية، أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

منوعات

المزيد

لحظات مرعبة، تمساح يسحب امرأة من بين صديقاتها إلى النهر ويستعرض بجثتها (فيديو)

تراتيل وصراخ، راكب يثير الذعر على متن طائرة أمريكية ويعتدي على طاقمها

برسائل الترحيب والجرافتي وعلم فلسطين، المطرية تتزين استعدادا لحفل الفطار الجماعي السنوي (فيديو وصور)

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 15 - 3- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 15 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية