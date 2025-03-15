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الأسرة الصحفية بالمنوفية تنظم حفل إفطارها السنوي بحضور البلشي وعبد المحسن سلامة (صور)

الأسرة الصحفية بالمنوفية
الأسرة الصحفية بالمنوفية تنظم حفل إفطار، فيتو

نظمت الأسرة الصحفية بمحافظة المنوفية، أمس الجمعة، حفل إفطارها السنوي، والذي ينظم منذ عدة سنوات، لكل صحفيي المحافظة، بالإضافة إلى عدد من الضيوف من الشخصيات العامة.

 

حضر إفطار الأسرة الصحفية بمحافظة المنوفية هذا العام، خالد البلشي نقيب الصحفيين وعبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام السابق، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، في الانتخابات المزمع إجراؤها، في أجواء يسودها الألفة وروح المنافسة الشريفة.

البلشي: أعتز بالمنوفية كونها مسقط رأسي

وفي كلمته أكد البلشي، اعتزازه بشكل خاص بمحافظة المنوفية مسقط رأسه معربًا عن تقديره الكبير للصحفيات من السيدات.

وفي كلمته أكد عبد المحسن سلامة أن تجمعات الصحفيين بها مساحة من الود والحميمية والتواصل الإيجابي الخلاق، مضيفًا التقينا أساتذة وزملاء أعزاء وسنظل كذلك.

كما حضر من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين، هشام يونس، محمد عبد الحفيظ، أيمن عبد المجيد، كما حضر من المرشحين على مقاعد العضوية، كلًّا من، دعاء النجار، محمد السيد، إيمان عوف، فيولا فهمي، شيرين العقاد، عمرو بدر، وخالد حسين، فضلًا عن حضور علي حسن رئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط السابق، وعبد الحميد العمدة، محرر البرلمان، نائب رئيس تحرير مجلة المصور، وعددًا من الشخصيات العامة بالمحافظة، المهندس أشرف فرحان نقيب المهندسين بالمنوفية، سامر التلاوى عضو مجلس النواب، معتز حجازي المتحدث الإعلامي لمحافظة المنوفية، معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، وجمع كبير من صحفيين المحافظة.

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