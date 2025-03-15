مصرع سيدة وإصابة آخر دهستهما سيارة طائشة بالمنيا

لقيت سيدة مصرعها وأصيب آخر دهستهما سيارة مسرعة بإحدى قرى مركز المنيا، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى.

وفاة سيدة وإصابة آخر دهسا بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث دهس في قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، عقب وقوع مشاجرة.

قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ب.ع" 27 عامًا وإصابة " ع.ط" 35 عامًا، دهسًا بالسيارة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.