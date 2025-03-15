السبت 15 مارس 2025
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مصرع سيدة وإصابة آخر دهستهما سيارة طائشة بالمنيا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقيت سيدة مصرعها وأصيب آخر دهستهما سيارة مسرعة بإحدى قرى مركز المنيا، تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثة داخل مشرحة المستشفى.

 

وفاة سيدة وإصابة آخر دهسا بالمنيا

تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يتضمن وقوع حادث دهس في قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا، عقب وقوع مشاجرة.

 

قرية الشرفا التابعة لمركز المنيا

على الفور انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ وتبين وفاة "ب.ع" 27 عامًا وإصابة " ع.ط" 35 عامًا، دهسًا بالسيارة.

تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وإيداع الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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