السبت 15 مارس 2025
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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة 115 كيلوجرام حشيش بالإسماعيلية

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 115 كيلوجرام حشيش قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزي ومتاجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة الإسماعيلية عن ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، وعثر بحوزتهم علي أكثر من 115 كيلوجرام حشيش.

 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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