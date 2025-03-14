السيسي يهنئ مارك كارني رئيس وزراء كندا الجديد

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي مارك كارني رئيس وزراء كندا، بمناسبة حلفه اليمين رئيسًا لوزراء كندا

كما أعرب الرئيس السيسي عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في أدائه لمهام منصبه.

وتابع الرئيس: أتطلع للعمل معا من أجل تعزيز علاقات التعاون التاريخية مع دولة كندا الصديقة.



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