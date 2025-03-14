الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 467 قطعة سلاح بحوزة 170 متهما بالمحافظات

الأسلحة النارية
الأسلحة النارية

تواصل الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية المكبرة لملاحقة واستهداف وضبط العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والبيضاء والمتاجرين والخارجين عن القانون في المحافظات.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية بقيادة قطاع الأمن العام، عن ضبط 170 متهمًا بحوزتهم 467 قطعة سلاح ناري وأبيض تنوعت ما بين "28 بندقية آلية، 31 بندقية خرطوش، و7 طبنجات، و144 فردًا محليًّا، و352 طلقة نارية متنوعة، و30 خزينة متنوعة، و257 قطعة سلاح أبيض".

وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية الخارجين عن القانون قطاع الأمن العام المحافظات

مواد متعلقة

ضبط عنصرين إجراميين لإدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالدقهلية

ضبط ورشتين لتصنيع وبيع الأسلحة النارية في البحيرة والأقصر

الأكثر قراءة

بعد إعلانها الانفصال عن زوجها، رحمة أحمد تتصدر الترند

قرار عاجل من محافظ البحيرة بشأن اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح

"إنتي منافقة"، نجلاء بدر تصدم بسمة وهبة وتحرجها على الهواء (فيديو)

موعد مباراة الأهلي وإنبي في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

الأهلي يحدد موعد سفره إلى موريتانيا لخوض لقاء العودة أمام الهلال بدوري الأبطال

بالأيدي والأرجل، تفاصيل اعتداء مدير مدرسة على طالبتين بالضرب المبرح في البحيرة

زلزال بقوة 4.65 ريختر يضرب مرسى مطروح

ليه صلاة الجنازة مفيهاش ركوع، وهل ملك الموت يستأذن قبل قبض الروح؟ علي جمعة يجيب

منوعات

المزيد

بسبب حديثه عن خلق الله، متحول جنسيا يشهر مسدسه في وجه واعظ بأمريكا (فيديو)

أناقة تجمع بين الأصالة والحداثة، إطلالة ساحرة للملكة رانيا في شهر رمضان

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 14/ 3/ 2025

آخر تطورات سعر النحاس اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

معاوية.. سيرة مؤسس الدولة الأموية من كاتب الوحي حتى أول ملك في الإسلام (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أحكام الصيام، مدى حرمة صيام الحائض والنفساء

وزير الأوقاف: القرآن يربّي الإنسان على شهود الجمال في كل شيء

المجددون، مالك بن أنس إمام دار الهجرة

المزيد
الجريدة الرسمية