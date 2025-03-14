الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

حبس 4 أشخاص بتهمة حيازة 12.5 كيلو حشيش بقنا

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 4 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة حيازة 12.5 كيلو حشيش قبل ترويجها على عملائهم بنطاق محافظة قنا.

وكان قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد شن حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لاستهداف وضبط حائزى ومتاجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة على دوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظة قنا عن ضبط 4 متهمين، وعثر بحوزتهم علي 12.5 كيلو حشيش وسلاح أبيض.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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محافظة قنا مديرية أمن قنا أمن قنا قنا

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