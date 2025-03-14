بنك مصر يوزع 100 ألف كرتونة غذائية لدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

في إطار الدور الرائد لبنك مصر في مجال المسئولية المجتمعية، وحرصًا منه على دعم الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، يشارك البنك هذا العام في مبادرة “كرتونة الخير” بتوزيع نحو 100 ألف كرتونة تحتوي على مواد غذائية أساسية، وذلك بالتعاون مع عدد من مؤسسات المجتمع المدني، من بينها: صندوق تحيا مصر، بنك الطعام المصري، مؤسسة مصر الخير، جمعية الأورمان، ومؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع.

التزام البنك بالمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا

وتأتي هذه المبادرة انطلاقًا من التزام البنك بالمساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الفئات الأكثر احتياجًا، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث تُقدم هذه الكراتين كمساهمة فعالة لدعم الأمن الغذائي للأسر المستحقة.

وقد حرص بنك مصر على إشراك موظفيه في هذه المبادرة عبر جهود تطوعية، تضمنت المشاركة في تعبئة الكراتين وتوزيعها، بالتعاون مع شركاء التنمية من مؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات.

تفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات في المجتمع

ويؤمن بنك مصر بأهمية تفعيل الشراكات بين مختلف القطاعات في المجتمع المصري، وتقديم نماذج ناجحة، بما يُسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وتأتي هذه المبادرة ضمن جهود البنك المتواصلة لدعم رؤية مصر 2030، عبر تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، وتأكيدًا على التزام البنك الدائم بتحقيق التنمية والرخاء للمجتمع المصري.

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