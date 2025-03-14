الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكي بالرحاب

انقلاب سيارة سوزوكي،
انقلاب سيارة سوزوكي، فيتو

 أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بحادث إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كوبري الرحاب، بسبب اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

حادث كوبري الرحاب اليوم
 تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى كوبري الرحاب بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة، وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

 

وبالفحص تبين انقلاب سيارة سوزوكي أعلى كوبري الرحاب مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.


وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أصابة 5 أشخاص في حادث اصابة 5 اشخاص القاهرة الجديدة النيابة العامة انقلاب سيارة سوزوكي تفريغ كاميرات المراقبة حادث انقلاب سيارة سوزوكى حادث كوبري الرحاب

مواد متعلقة

استعجال التقرير المروري بإصابة 9 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق السويس

حجز أصحاب 3 شركات سياحة بدون ترخيص للنصب والاحتيال على المواطنين

حجز تشكيل عصابي بحوزته مخدرات بـ 59 مليون جنيه في القناطر الخيرية

حبس عاطل هارب من السجن المؤبد وبحوزته بندقية آلية بالتجمع

القبض على لاعب الأهلي السابق إبراهيم سعيد

تحقيقات موسعة في مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين بحادث تصادم بطريق العاصمة الإدارية (صور)

الصور الأولى لحادث تصادم سيارتين بطريق المحاجر بالبدرشين

خلال ساعات، محاكمة 9 متهمين في خلية ولاية داعش الدلتا

الأكثر قراءة

شاب يسأل: هل الميتين بيتواصلوا مع بعض؟.. علي جمعة: "بيتكلموا ويتساهروا كمان"

ممدوح عباس يزور إبراهيم شيكا ويمنحه عضوية نادي الزمالك

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

الخطيب يجتمع مع مسئولي الأهلي وديًا لبحث أزمة القمة 130

طالب: هل الميت بيحس بينا؟.. جمعة: الفاتحة بتوصل له في صورة هدية عليها اسمك

أخطر إرهابي في العالم، معلومات عن أبو خديجة العراقي بعد إعلان تصفيته

رسالة الرئيس السيسي لقادة القوات المسلحة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

منوعات

المزيد

الشرطة الأمريكية تحل لغز شيطان الصندوق الذي أرعب سكان بنسلفانيا

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر طن القصدير اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة

استقرار أسعار الأرز اليوم الجمعة بالسوق المحلية

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

هل سرعة سير الكفن دليل على مكانة المتوفى وماذا سيحدث بعد فناء الأرض؟، علي جمعة يجيب (فيديو)

تلاوة مرتلة من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي من سورة الأنفال (فيديو)

الشباب يتساءلون عن رؤية الميت في الحلم وهو فرحان، وليه بنخاف من الموت؟ علي جمعة يشرح

المزيد
الجريدة الرسمية