مسلسلات رمضان 2025، أولاد غلاب يكشفون خداع الكف بالحلقة 15 من شهادة معاملة أطفال

مسلسلات رمضان 2025 ، تشهد أحداث الحلقة 15 من مسلسل شهادة معاملة أطفال ظهور الفنان أحمد سلطان في شخصية شاب صعيدي يذهب لمكتب عبد الستار؛ كي يحصل على سلاح تركه والده عند عبد الستار منذ ما يقرب من 20 عامًا.



ويتم القبض على خالد أنور صديق ابنة عبد الستار الكف بتهمة السرقة، ويتم تحرير محضر ضده، وتدافع عنه إنجي عبد الستار الكف، لأن صديقها كريم قام بتلفيق التهمة له.

وتستمر مقبولة "أسما إبراهيم" في التجسس على طليقها عبد الستار لمعرفة كل أخباره ويتم نقل أخباره لسعد الذي يلعب دوره الفنان صبري فواز.

ويقوم سعد "صبري فواز" بمناقشة ابنة عبد الستار الكف، ويخبرها أن والدها كان مؤذيا للغاية وأنه أفسد حياة أناس كثيرين.



ويكتشف أولاد عبد الرحيم غلاب أن الحاج حسن أبو حمادة الذي من المقرر أن يشاركهم في شركتهم الخاصة توفي منذ 10 سنوات، ويكتشفون أن من قام بهذه الأمور عبد الستار الكف.

أحداث الحلقة 14 من شهادة معاملة أطفال

وشهدت أحداث مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة 14 معرفة سعد "صبري فواز" خروج المعلم الدبوري من السجن، بينما يعلم عبد الستار الكف أنه طليقته مقبولة وسعد يقومان بالتجسس عليه ويقرر خداعهما.

ويقوم عم الطبيبة سماح "نهى عابدين" بإرسال إنذار لهم؛ كي يقوم بطردهم من المنزل، وتقرر والدة سماح أن تأتي ببلطجية؛ كي تمنعهم من دخول المنزل.

ويبدأ عبد الستار الكف في إجراء جلسات علاج طبيعي لتنشيط الذاكرة، ويتذكر الكف حواره مع عبد الرحيم غلاب والذي أخبره فيه منذ 20 عامًا أنه سيقوم بإخفاء الذهب.



وتكتشف مقبولة خيانة سعد لها من خلال صديقاتها، وتقرر طرده خارج المنزل، ويذهب سعد لزوجته الثانية ويقرر أن يقيم معها.

أحداث الحلقة 13

ويقوم سعد “صبري فواز”، بالحديث مع زوجته مقبولة "سما إبراهيم"، والتي تخبره أن ابنتها تقترب كل يوم أكثر من عبد الستار الكف وتقف معه.

ويذهب أولاد عبد الرحيم غلاب للصحفي الذي كان قد قام بالدعاية الإعلانية لعبد الستار الكف وعبد الرحيم غلاب منذ 20 عامًا؛ كي يعرفون مكان الذهب ولكن محاولتهم تفشل، كما تقوم مقبولة بالذهاب لعطية لتعرف الأخبار الجديدة عن طليقها.

ويقوم المعلم دبوري بالذهاب لعبد الستار الكف كي يحصل على 20 مليون جنيه، ولكنه يفقد الحياة وهو داخل مكتبه.

وتقوم مقبولة بالتجسس على عبد الستار الكف من خلال برنامج تجسس يتم تحميله على هاتف ابنته بدون علمها، ويكتشف عبد الستار أن هناك إعلان دعاية للمستشفى بدون علمه.

ويبدأ عبد الستار الكف في تهديد سعد الذي يلعب دوره صبري فواز بعدم تعرضه لطبيبه المعالجة ووالدتها.

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