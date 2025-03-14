الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يزور العاشر من رمضان والقاهرة الجديدة غدًا

مصطفى مدبولي رئيس
مصطفى مدبولي رئيس الوزراء
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يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا بجولة تفقدية في مدينة العاشر من رمضان، لمتابعة عدد من المشروعات التنموية والخدمية.

وتشمل الجولة افتتاح أعمال تطوير وتوسعة بأحد مصانع الحديد والصلب وتفقد أعمال المرافق والبنية التحتية بالمدينة وتسليم عقود وحدات سكنية ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وتفقد مشروعات الإسكان المخصصة لشريحة متوسطي الدخل.

ومن المقرر أن يتوجه رئيس الوزراء عقب ذلك إلى مدينة القاهرة الجديدة، حيث سيقوم بزيارة تفقدية لوكالة الفضاء المصرية لمتابعة سير العمل في مشروعاتها المختلفة.

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