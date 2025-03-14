الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

حبس المتهمين فى مشاجرة مائدة رحمن الحسين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

 قررت نيابة الجمالية الجزئية حبس المتهمين المتورطين فى مشاجرة داخل مائدة إفطار بالحسين بمنطقة الجمالية والمعروفة بواقعة إعلاميا "مشاجرة مائدة رحمن الحسين"، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مشاجرة مائدة رحمن الحسين

 تلقي قسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي يفيد بنشوب مشاجرة داخل مائدة رحمن الحسين، وإصابة عدد من الأشخاص بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط المشاجرة لتحديد هوية المتهمين.

 

وبإجراء التحريات تبين أن 4 أشخاص يحملون أسلحة بيضاء اقتحموا مائدة رحمن الحسين، واشتبكوا مع آخرين، مما أسفر عن إصابة بعضهم، وفروا هاربين.

 

نوع الأكل سبب مشاجرة مائدة رحمن الحسين

وأشارت تحريات إلى أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات على نوعية الأكل المقدمة في مائدة رحمن الحسين، حيث قام 4 اشخاص يحملون أسلحة بيضاء بالتعدي على القائمين على المائدة داخل المطبخ الخاص بها وإصابتهم بجروح قطعية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
 

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النيابة العامة مائدة رحمن الحسين مشاجرة مائدة رحمن الحسين

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