الناقد محمود عبد الشكور: رحمة أحمد خرجت أخيرا من شخصية مربوحة

أثنى الناقد الفني محمود عبد الشكور، الحاصل على جائزة القلم الذهبي، على أداء الفنانة رحمة أحمد، في مسلسل ٨٠ باكو، الذي يعرض على “MBC” مصر.

وكتب الناقد الكبير، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” قائلا: "يمكن أن نقول إن رحمة أحمد قد خرجت أخيرا من شخصية مربوحة، في حلقات "الكبير أوي"، والتي كانت سبب شهرتها، ومعرفة الناس باسمها، وذلك بأدائها المميز لشخصية عبير في حلقات "80 باكو" (كتابة غادة عبد العال وإخراج كوثر يونس).

نرى في عبير نموذجا مختلفا، شخصية من لحم ودم، وليست كاريكاتورا صارخا، تفاصيل إنسانية، وحكاية كاملة، ومشاهد ممتازة، تصل إلى ذورتها في مشهد تفتيش لولا لشنطتها، واكتشاف سرقتها للنقود، لتقدم رحمة أداء مذهلا.

ليس فقط بانفعال البكاء الصادق، وإنما بالتعبيرات العجيبة على وجهها، والتي تجمع بين الخجل والندم والخوف والأسف العميق، استحضار كامل للموقف، وفقا لطبيعة الشخصية، وليس مجرد بكاء والسلام.

تؤكد رحمة بهذا الدور إنها ممثلة ممتازة، وليست مجرد صاحبة أدوار كوميدية كاركاتورية، وأعتقد أن دور عبير سيفتح أمامها الباب لأدوار أخرى مستحقة، تبرز موهبتها الكبيرة، التي تتجاوز مربوحة وصخبها العارم.

مسلسل 80 باكو

مسلسل 80 باكو هو عمل درامي “لايت كوميدي” وينتمي للمسلسلات القصيرة، ووصلت عدد حلقاته 15 حلقة، وعرض في النص الأول من شهر رمضان، وحقق نجاحا كبيرا.

قصة مسلسل 80 باكو

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي حول "بوسي" مصففة شعر موهوبة تعجز عن تأمين 80 ألف جنيه لإتمام زواجها، فتقرر "لولا" صاحبة الصالون، ترقيتها إلى مصففة خاصة تزور العميلات في منازلهن، فتنفتح بوسي على عالم آخر يغير نظرتها للحياة ونفسها وأحلامها.

أبطال مسلسل 80 باكو

المسلسل بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، إنعام سالوسة، من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

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