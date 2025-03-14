الجمعة 14 مارس 2025
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حوادث

حبس عامل تحرش بسيدة أجنبية في نهار رمضان بالزمالك

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت نيابة وسط القاهرة الكلية، حبس عامل بمحل أدوات موسيقية 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحرش بسيدة أجنبية في نهار رمضان أثناء شرائها “جيتار” بمنطقة الزمالك.

عامل يتحرش بسيدة أجنبية في الزمالك
كان قسم شرطة قصر النيل بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا من سيدة أجنبية تفيد بقيام عامل بالتحرش بها أثناء شرائها آلة “جيتار” من محل بمنطقة الزمالك بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتحفظ رجال المباحث على كاميرات المراقبة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة، كما استمع فريق آخر لأقوال العاملين بالمحل وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل بالمحل يبلغ من العمر  19 سنة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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