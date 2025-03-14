الجمعة 14 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

روحانيات وليالٍ قرآنية في رمضان، مسجد العرفاني بالمنيا يتزين لاستقبال رواده (صور)

مسجد العرفاني في
مسجد العرفاني في المنيا

يحتل مسجد العرفاني مكانة خاصة في قلوب أهالي مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، حيث يُعتبر من أقدم المساجد وأهمها في المنطقة.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد الإقبال على المسجد، حيث تتزين أرجاؤه بالأنوار ويكتظ بالمصلين في صلاة التراويح.

مسجد العرفاني تاريخ طويل 


تأسس مسجد العرفاني عام 1350 هـ على يد عرفان باشا سيف النصر، الذي كان له دور كبير في جمع الأموال والإشراف على بناء هذا المعلم الديني.

العرفاني أربعة شوارع وأبواب متعددة

 يُعتبر المسجد من أول المنشآت التي شُيدت بالخرسانة المسلحة في ملوي، ويتميز بموقعه الفريد الذي تحيط به أربعة شوارع وأبواب متعددة، مما يسهل وصول المصلين إليه، على مدار 96 عامًا، ظل المسجد يشكل مركزًا دينيًا واجتماعيًا مهمًا في المدينة.

 ليالي رمضان داخل مسجد العرفاني في ملوي 


وتتألق ليالي رمضان في مسجد العرفاني بأجواء روحانية خاصة، حيث يتم تنظيم صلوات التراويح بحضور عدد كبير من المصلين. 

يتم تجهيز المسجد من الداخل والخارج لاستقبال الزوار، مع إضاءة جميلة تعكس روح الشهر الفضيل. يحرص الإمام على أن تكون الأجواء مريحة وملائمة للصلاة والعبادة.

 أهمية التعامل مع الجمهور لقاءات توعوية 


في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقد مع الأئمة حول أهمية رمضان، تم التأكيد على ضرورة التعامل اللائق مع الجمهور. يُعتبر المصلون ضيوف الله عز وجل، ويجب على الإمام أن يُظهر لهم كل الاحترام والتقدير.

 كما تم التشديد على أهمية أن يكون الإمام قدوة في كل أمور حياته، مما يعكس القيم الإسلامية النبيلة.

مسجد العرفاني رمزًا للروحانية

يُعتبر مسجد العرفاني رمزًا للروحانية والعبادة في مدينة ملوي، حيث يستقطب المصلين خلال ليالي رمضان ويقدم لهم تجربة دينية مميزة. إن الحفاظ على القيم والمعاملات الحسنة هو ما يُعزز من مكانة المسجد ويُسهم في نشر رسالة الإسلام السامية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المنيا اخبار المنيا اخبار محافظة المنيا المنيا اليوم اخبار المنيا اليوم محافظة المنيا اليوم اخبار محافظة المنيا اليوم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا محافظ المنيا أحداث اليوم في المنيا احداث المنيا

مواد متعلقة

مأساة في المنيا، مصرع 3 عمال داخل بئر عمقه 17 مترًا في بني مزار

خلال حفل إفطار سنوي، إقامة صلاة المغرب بالكنيسة الإنجيلية بملوي

إصابة 20 شخصًا في حادثين منفصلين بالمنيا خلال 24 ساعة

حسن الخاتمة، القصة الكاملة لوفاة شاب خلال صلاة التراويح بالمنيا

عادة منذ 20 عاما، مهندس قبطي يوزع وجبات السحور على المسلمين في المنيا (فيديو وصور)

أنا القبطي اللي بنتظر شهر رمضان، رضا وصفي أشهر صانع كنافة بلدي في المنيا (صور)

جريمتان مروعتان تهزان المنيا في رمضان، شاب يذبح شقيقته وآخر يتخلص من شقيقه الأصغر

شاب ينهي حياة شقيقه بسبب خلافات أسرية في المنيا

الأكثر قراءة

انخفاض أسعار الفراخ البيضاء والبلدي اليوم الجمعة 14 مارس 2025

أول رد من اتحاد الكرة بشأن إعادة مباراة القمة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

لفتة إنسانية من الخطيب مع مشجع أهلاوي (صور)

أسير أمريكي و4 جثث، حماس تتلقى مقترح استئناف مفاوضات وقف إطلاق النار

هل يؤثر حريق المعامل المركزية على خدمات التحاليل للمواطنين؟ الصحة توضح

محمد صلاح يتوج بجائزة لاعب الشهر فى الدوري الإنجليزي

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

منوعات

المزيد

عاصفة مطرية قوية تضرب ولاية كاليفورنيا الأمريكية

باحثون ينجحون في تطوير مركب جديد قد يحدث طفرة في علاج داء الثعلبة

ترامب يظهر بفيديو شارح "لماذا لا ينبغي لكندا أن تبقى دولة"

الأم المكلومة التي أبكت السوريين تطل ثانية وهذا ما قالته إلى محافظ السويداء (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم الجمعة في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

الذرة يسجل 130 جنيها للتر، أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

بسعر يبدأ من 28 جنيها، أسعار الأرز الأبيض اليوم الخميس بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

أرقام كيميتش مع بايرن ميونخ بعد تمديد عقده حتى 2029 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مع الزاهدين، مظاهر من حياة الحسن البصري

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في مواجهة هرمز

ما هي أطول وأقصر آية وكلمة في القرآن الكريم؟ تعرف عليهم

المزيد
الجريدة الرسمية