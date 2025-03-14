روحانيات وليالٍ قرآنية في رمضان، مسجد العرفاني بالمنيا يتزين لاستقبال رواده (صور)

يحتل مسجد العرفاني مكانة خاصة في قلوب أهالي مدينة ملوي، جنوب محافظة المنيا، حيث يُعتبر من أقدم المساجد وأهمها في المنطقة.. مع حلول شهر رمضان المبارك، يزداد الإقبال على المسجد، حيث تتزين أرجاؤه بالأنوار ويكتظ بالمصلين في صلاة التراويح.

مسجد العرفاني تاريخ طويل



تأسس مسجد العرفاني عام 1350 هـ على يد عرفان باشا سيف النصر، الذي كان له دور كبير في جمع الأموال والإشراف على بناء هذا المعلم الديني.

العرفاني أربعة شوارع وأبواب متعددة

يُعتبر المسجد من أول المنشآت التي شُيدت بالخرسانة المسلحة في ملوي، ويتميز بموقعه الفريد الذي تحيط به أربعة شوارع وأبواب متعددة، مما يسهل وصول المصلين إليه، على مدار 96 عامًا، ظل المسجد يشكل مركزًا دينيًا واجتماعيًا مهمًا في المدينة.

ليالي رمضان داخل مسجد العرفاني في ملوي



وتتألق ليالي رمضان في مسجد العرفاني بأجواء روحانية خاصة، حيث يتم تنظيم صلوات التراويح بحضور عدد كبير من المصلين.

يتم تجهيز المسجد من الداخل والخارج لاستقبال الزوار، مع إضاءة جميلة تعكس روح الشهر الفضيل. يحرص الإمام على أن تكون الأجواء مريحة وملائمة للصلاة والعبادة.

أهمية التعامل مع الجمهور لقاءات توعوية



في إطار سلسلة اللقاءات التي تعقد مع الأئمة حول أهمية رمضان، تم التأكيد على ضرورة التعامل اللائق مع الجمهور. يُعتبر المصلون ضيوف الله عز وجل، ويجب على الإمام أن يُظهر لهم كل الاحترام والتقدير.

كما تم التشديد على أهمية أن يكون الإمام قدوة في كل أمور حياته، مما يعكس القيم الإسلامية النبيلة.

مسجد العرفاني رمزًا للروحانية

يُعتبر مسجد العرفاني رمزًا للروحانية والعبادة في مدينة ملوي، حيث يستقطب المصلين خلال ليالي رمضان ويقدم لهم تجربة دينية مميزة. إن الحفاظ على القيم والمعاملات الحسنة هو ما يُعزز من مكانة المسجد ويُسهم في نشر رسالة الإسلام السامية.

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