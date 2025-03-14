بحضور السيسي، تفاصيل صلاة الجمعة بمسجد المشير بمناسبة يوم الشهيد

أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة، اليوم بمسجد المشير طنطاوي، تزامنا مع ذكرى العاشر من رمضان واحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وبدأت شعائر الصلاة بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ حجاج هنداوى كما رفع آذان الجمعة الشيخ عبدالله.

وألقى الدكتور سيد عبد البارى خطبة الجمعة حيث تناول منزلة ومكانة وأجر الشهداء عند رب العالمين، مؤكدا أن الشهداء هم الأبطال الذين يضحون بحياتهم من أجل بلدانهم ويحظى الشهيد بمكانة عالية فقد رفع الله مكانته ومنحه من عطاياه الكثير.

وأكد خطيب الجمعة أن الله عز وجل اختص الشهيد بمكانة سامية لا تدانيها مكانة في الدنيا ويوم القيامة وفي جنات الخلود مؤكدا أن من عظيم كرم الله تعالى لهؤلاء الشهداء الذين باعوا أنفسهم من أجل الله وتساموا على ما يحبون جنة الخلد.

وقال خطيب الجمعة بمسجد المشير إن منزلة الشهادة والشهداء تعد عند الله عظيمة فهم مع الرسل والنبيين والصديقين، مضيفا أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون.

وتابع: أعد الله سبحانه وتعالى للشهداء مكانة عليا في جنانه كما كرمهم بالرحمة والمغفرة ويبقيهم الله سبحانه وتعالى أحياء يرزقون في رحابه.

كما أشاد خطيب الجمعة بجيش مصر وقائدها داعيا الله عز وجل أن يحفظ مصر وجيشها.

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