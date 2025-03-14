خريطة قوية لـ مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025، القائمة الكاملة

انتصف موسم دراما رمضان 2025، الذي تنافست خلاله العديد من الأعمال الفنية المختلفة والتي تنوعت ما بين الرومانسية والدراما الاجتماعية والأكشن والديني والتاريخي والكوميدي وانتهى بعضها فى النصف الأول من رمضان كمسلسلات «أشغال شقة جدا، ولاد الشمس، 80 باكو… وغيرها الكثير» لتستعد الشاشات العربية لاستقبال سلسلة جديدة من الأعمال الفنية القوية بالنصف الثاني من رمضان.

ونستعرض القائمة الكاملة لـ مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2025:

قائمة مسلسلات رمضان 2025 «نصف ثانِ»

شباب امرأة

ويأتي فى مقدمة الخريطة الرمضانية لعام 2025 «نصف ثانى» مسلسل النجمة الكبيرة غادة عبد الرازق، حيث ستحول رواية شباب امرأة لمسلسل تليفزيوني يحمل الاسم ذاته للعرض بالموسم الرمضاني 2025، ويشارك فى بطولته كل من محمود حافظ ويوسف عمر، بجانب الفنان أحمد فتحي وجوري بكر ومحمد محمود وداليا شوقي وبعض الفنانين الشباب، من إخراج أحمد حسن وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

والمسلسل يعرض عبر فضائية art حكايات وشبكة قنوات النهار في النصف الثاني من شهر رمضان، الساعة ٧:٣٠ مساء.



الغاوي

ويعرض بالنصف الثاني من رمضان 2025 مسلسل النجم الكبير أحمد مكى، الذي قرر تغيير جلده تماما مبتعدًا عن الكوميديا وأجواء مسلسله الكبير أوي وغرد خارج المزاريطة بمسلسل شعبي درامي يحاكي الحارة المصرية.

إذ سيجسد مكي خلال أحداث مسلسله “الغاوي” المقرر عرضه فى رمضان 2025 شخصية تدعى شمس ناصر العدوي، وهو يغوى تربية الحمام ويتمتع بمهارة كبيرة في تدريبه، حيث تربى وسط أهل الحارة داخل حي الجمالية، وترك تعليمه ليتعلم صنعة، وتبدأ بعدها مرحلة جديدة في حياة شمس بتورطه في دائرة صراع لا تنتهي حين يفقد أحد أصدقائه الذي مات قهرا بعدما قضى عقوبة بالسجن.

يشارك أحمد مكي بطولة مسلسل الغاوي كل من؛ عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفى، ولاء الشريف، هاجر عفيفي، أبو يوسف، تامر شلتوت، من تأليف طارق كاشف ومحمود زهران ويقدم التجربة الجديدة لمكى المخرج محمد العدل، ويعرض الغاوي حصريا عبر فضائية on، وبشكل رقمي تعرض حلقاته عبر منصة يانجو بلاي وواتشات فى تمام العاشرة مساء.

نص الشعب اسمه محمد

ويشارك بقوة فى الخريطة الرمضانية لعام 2025 مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" المكون من 15 حلقة، ويقدم الفنان عصام عمر بطولة العمل مجسدا شخصية مهندس تكييف يعمل في المطار، وتمر حياته بالعديد من الأزمات. مسلسل “نص الشعب اسمه محمد” بطولة عصام عمر، مايان السيد، هاجر السراج، رانيا يوسف، شيرين، محمد عبد العظيم، دنيا سامي، محمد محمود وغيرهم، من تأليف محمد رجاء، إخراج عبد العزيز النجار.

ويعرض حصريا عبر شبكة قنوات ام بي سي مصر وام بي سي مصر دراما ومنصة شاهد السعودية.

قهوة المحطة

وتقدم الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية مسلسل "قهوة المحطة" للفنان الشاب أحمد غزي أول أدواره كبطل ضمن موسم رمضان 2025ـ ويعرض مسلسل قهوة المحطة في رمضان عبر قناة on.

وتدور أحداث المسلسل حول مقهى محطة مجاورة لمحطة قطارات الجيزة أو رمسيس، يقصدها المسافرون من الجنوب والشمال إلى العاصمة القاهرة بأحلامهم ومصالحهم وأسبابهم المختلفة في إطار اجتماعي تشويقي.

ومسلسل قهوة المحطة بطولة أحمد غُزي، بيومي فؤاد، أحمد خالد صالح، هالة صدقي، رياض الخولي، انتصار، ضياء عبدالخالق، وهو من تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج إسلام خيري.

حسبة عمري

وتناقش النجمة روجينا فى مسلسلها الرمضاني الجديد الذي يحمل اسم “حسبة عمري” أهمية الترابط الأسري، وقضايا حقوق المرأة بعد الطلاق، وتطالب بحق "الكدّ والسعاية" وأن يكون لها النصف من كل ممتلكات زوجها بعد طلاقها منه.

ويعرض المسلسل عبر شاشات النهار ومنصة واتشات الرقمية يوميا فى منتصف الليل.

ظلم المصطبة

فيما قررت الشركة المنتجة لمسلسل ظلم المصطبة الذي تقوم ببطولته الفنانة ريهام عبد الغفور عرضه خلال النصف الثاني من شهر رمضان 2025، وتدور أحداث مسلسل ظلم المصطبة حول عدد من القضايا الاجتماعية في الأرياف وتحديدًا مدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

ويلقي العمل الضوء على التقاليد العرفية التي تسيطر على المجتمع الريفي، وكيف يمكن لتلك القوانين غير العادلة أن تؤدي إلى تعقيد حياة الأفراد، وتدمير العلاقات بينهم، وذلك خلال قصص وحكايات إنسانية ورومانسية مشوقة.

والعمل من تأليف أحمد فوزى صالح وإخراج هاني خليفة، بطولة ريهام عبد الغفور، إياد نصار، فتحى عبد الوهاب، بسمة، أحمد عزمى، محمد على رزق، فاتن سعيد.. يعرض ظلم المصطبة عبر شاشات المتحدة فى تمام 9:00م عبر سي بي سي.

عايشة الدور

وتقدم النجمة دنيا سمير غانم مسلسلا جديدا تحت اسم “عايشة الدور” للعرض ضمن السباق الرمضاني 2025، وتناقش دنيا خلال أحداث المسلسل أزمة المرأة المطلقة ومعاناتها في تربية أبنائها، وتعيش حياة صعبة مليئة بالكثير من التحديات، وتجد فرصة للحياة من جديد بعد أن أتيحت أمامها الفرصة للعودة للجامعة واستكمال تعليمها في المجال الذي تفضله، ويعرض المسلسل عبر شبكة قنوات المتحدة ومنصة واتشات الرقمية.

منتهي الصلاحية

ويناقش النجم محمد فراج فى مسلسله الرمضاني الجديد “منتهي الصلاحية” قضية النصب الإلكتروني وبعض المواقع المشبوهة، كما يناقش العمل فكرة الخسائر المالية التي يتعرض لها البعض بسبب الرهانات الإلكترونية وبعض المواقع التي يقامر من خلالها المستخدمون. يقدم بطولة العمل محمد فراج، ويشارك به كل من؛ ياسمين رئيس، وهبة مجدي، ومحمود الليثي، وسامي مغاوري، وحسن مالك، وجيسكا حسام الدين ومن تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي.

ومسلسل منتهي الصلاحية ينتمي لمسلسلات الـ15 حلقة، ويعرض في رمضان عبر قناة mbc مصر ومنصة شاهد.

لام شمسية

ويتناول مسلسل لام شمسية بطولة النجمة أمينة خليل وأحمد صلاح السعدني قضايا شائكة حول التعدى على الأطفال، حيث يتم طرح القضية فى إطار اجتماعي توعوى نفسي وكيفية مواجهة هذه الظواهر في المجتمع، وكيف يمكن للمرأة أن تتعامل مع هذه التحديات… يعرض المسلسل عبر شاشات dmc يوميا فى رمضان بمنتصف الليل.

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