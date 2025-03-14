الجمعة 14 مارس 2025
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أخبار مصر

السيسي يصل مسجد المشير طنطاوي لأداء صلاة الجمعة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لأداء صلاة الجمعة تزامنًا مع ذكرى العاشر من رمضان واحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

ويؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة، اليوم، بمسجد المشير طنطاوي، تزامنا مع ذكرى العاشر من رمضان واحتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم.

وفي السياق زار الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الأكاديمية العسكرية المصرية رافقه خلالها الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، حيث تناول الرئيس السيسى وجبة الإفطار مع أعضاء هيئة التدريس والطلبة المستجدين وأسرهم وعدد من دارسي الدورات المدنية بالأكاديمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي هنأ الحضور بمناسبة ذكرى العاشر من رمضان والتي تأتي بالتزامن مع احتفال مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، مؤكدًا أن مصر لا تنسى تضحيات وبطولات أبنائها الذين ضحوا بالغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.

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