صفقة من الدوري الإيطالي، ليفربول يستقر على بديل محمد صلاح

أكدت وسائل إعلام إيطالية أن ليفربول وجد ضالته في اللاعب الذي سيتعاقد معه لتعويض نجمه الأول محمد صلاح في الموسم المقبل.

لوكمان بديلا لمحمد صلاح

قال موقع Football Italia إن "النادي الإنجليزي يواصل البحث عن بديل للمصري محمد صلاح الذي لم يجدد عقده مع الفريق حتى الآن".

وأوضح الموقع "النيجيري أديمولا لوكمان يعد خيارًا مثاليًا لتعويض الدولي المصري، خصوصًا أن سعره سيكون أقل من البدائل الأخرى، حيث من المتوقع أن يكون متاحًا مقابل 60 مليون يورو".

وشددت على أن مهاجم أتالانتا الإيطالي البالغ من العمر 27 عامًا يعد من أبرز لاعبي "الكالتشيو" في الفترة الماضية، كما أنه قاد النادي لتحقيق لقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وأشارت إلى أن ليفربول ينوي إجراء تعديلات جذرية في صفوفه بداية من الموسم المقبل، خاصة مع انتهاء عقود محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، وترينت ألكسندر أرنولد، مع نهاية الموسم الجاري.

في المقابل قد يرحل عن الفريق أيضًا كل من داروين نونيز، أندرو روبرتسون، كوستاس تسيميكاس، وديوجو جوتا، في حال وصول عروض مناسبة لهم في فترة الانتقالات الصيفية.

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