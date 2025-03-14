مسلسلات نجحت في سباق النصف الأول من دراما رمضان 2025.. “كامل العدد” يواصل تألقه مع الجزء الثالث.. “قلبي ومفتاحه” يخطف أنظار الجمهور.. وولاد الشمس "بالقائمة"

يشهد اليوم، وغدا، عرض الحلقات الأخيرة، من مسلسلات الـ 15 حلقة، التي عرضت في النصف الأول من سباق دراما رمضان 2025.

ونجح عدد من المسلسلات الـ 15 حلقة، في تحقيق تألق كبير، وجذب ملايين المشاهدات، حول الوطن العربي.

أشغال شقة جدا

عرضت منصة شاهد، وقنوات MBC، المسلسل الكوميدي “أشغال شقة جدًّا”، والذي سرعان ما تصدرت مشاهده، ترندات مواقع التواصل الاجتماعي، وحقق مراكز متقدمة في المشاهدات بالوطن العربي، وأصبح رقم 1 من حيث نسب المشاهدات بمصر، بحسب منصة شاهد للبث الرقمي.

والمسلسل بطولة هشام ماجد، أسماء جلال، مصطفى غريب، شيرين، سلوى محمد علي، محمد محمود، حازم إيهاب، أحمد عبد الوهاب، عبد المنعم رياض وانتصار وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف خالد وشيرين دياب وإخراج خالد دياب.

ولاد الشمس

وتميز مسلسل ولاد الشمس، بقصته المختلفة، الجديدة، التي تدور في دار أيتام، وهو ما جذب الجمهور لمشاهدته، خاصة مع الأداء التمثيلي القوي من أبطال العمل، أحمد مالك وطه دسوقي.

ومسلسل ولاد الشمس، عرض عبر شاشات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ومنصة واتش ات.

ويشارك في مسلسل ولاد الشمس عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، مريم الجندي، فرح يوسف، جلا هشام ومعتز هشام، ومن تأليف محمود عزت وإخراج شادي عبد السلام.

كامل العدد ++

واستمر مسلسل كامل العدد، في تحقيق النجاح والمشاهدات، مع الجزء الثالث للمسلسل، الذي تناول عددا من مشاكل المراهقين، والأسرة المصرية.

وعاد مسلسل كامل العدد بجزئه الثالث فيرمضان 2025، بعد النجاح الكبير الذي حققه في الموسمين السابقين.

مسلسل كامل العدد ++ بطولة، دينا الشربيني، شريف سلامة، بدرة، أحمد عبد الوهاب، إسعاد يونس، ميمي جمال، مريم الخشت، حسين فهمي، ألفت إمام، إنجي المقدم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

قلبي ومفتاحه

واختلف مسلسل قلبي ومفتاحه، عن جميع مسلسلات رمضان، بسبب قصته الرومانسية، وعلاقة حب آسر ياسين ومي عز الدين، التي كسبت تعاطف المشاهدين، علاوة علي الأداء التمثيلي القوي لجميع أبطال العمل، بقيادة المخرج تامر حسين.

مسلسل قلبي ومفتاحه بطولة آسر ياسين ومي عز الدين ودياب وأشرف عبد الباقي وأحمد خالد صالح وميس حمدان وسماء إبراهيم وسارة عبد الرحمن، من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن.

٨٠ باكو

ونجحت هدي المفتي، في أول اختبار للبطولة المطلقة، فقدمت ٨٠ باكو، وهو مسلسل ملئ بمشاكل الطبقة العاملة الكادحة، علاوة عن مناقشة المسلسل لقضايا هامة، مثل العنف الأسري، التي القط عليه الضوء من خلال مشكلة رحمة أحمد.

مسلسل ٨٠ باكو، بطولة هدى المفتي، انتصار، رحمة أحمد، دنيا سامي، إنعام سالوسة، من تأليف غادة عبد العال، وإخراج كوثر يونس.

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