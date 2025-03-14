الجمعة 14 مارس 2025
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سياسة

تفاصيل طلب مناقشة أمام الشيوخ بشأن التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية

مجلس الشيوخ، فيتو
مجلس الشيوخ، فيتو

يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، طلب مناقشة عامة مقدم من النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.

التحديات والأزمات العالمية

وقالت النائبة في طلبها: قامت الدولة على مدار الأعوام السابقة بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم وكان لها أثر على كافة المستويات، وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية وفي هذا الصدد هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.


وأضافت: وفي ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة فكان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.

إعادة تقييم المبالغ التعويضات

وتابعت عضو مجلس الشيوخ: كما يجب أن يكون هناك إعادة تقييم المبالغ التعويضات التي يتم صرفها فى حالة الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة، لذلك فلا بد من تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.

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