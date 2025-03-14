الجمعة 14 مارس 2025
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ثقافة وفنون

أول بوستر دعائي لفيلم براد بيت F1

فيلم F1، فيلم
فيلم F1، فيلم

نشر المخرج الشهير جوزيف كوسينسكي، أول بوستر دعائي، لفيلمه الجديد "F1"، والذي يلعب بطولته براد بيت.

وجاء البوستر الدعائي، ضبابي، وبألوان باهتة يغلب عليها الأبيض والرمادي، وظهر فيه، النجم براد بيت، وهو يقف وسط موقع سباق سيارات الفورمولا.

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فيلم براد بيت الجديد، تصوير "F1" في أماكن سباق الفورمولا 1

 كشفت تقارير صحفية، أن فيلم براد بيت الجديد، "F1"، تم تصوير جميع مشاهده في أماكن سباقات الفورمولا1 الحقيقية، حيث خضع الممثلون لتدريب مكثف، لتفادي أي حوادث أو أخطاء، فيما لم يقم الممثلين بقيادة سيارات الفورمولا 1 الحقيقية، بل استخدموا سيارات F2 المعدلة حفاظًا على سلامتهم.

 

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فيلم F1، يتتبع قصة سائق الفورمولا 1، الذي يعود من التقاعد، للمنافسة مع سائق أصغر سنا في نفس الفريق، ومن المقرر أن يُعرض الفيلم في صالات السينما بتاريخ 27 يونيو 2025.

 

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F1 فيلم براد بيت F1 تفاصيل فيلم F1

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