حريق يلتهم أتيليه في الطالبية والأمن يحقق

يواصل رجال مباحث الجيزة جهودهم في كشف ملابسات واقعة حريق هائل نشب داخل "أتيليه" بدائرة قسم شرطة الطالبية.

من خلال فريق بحث يعمل على سماع أقوال الشهود وإجراء التحريات وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

تلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع الغرب، إخطارًا من المقدم عبد الحميد مرسى رئيس مباحث الطالبية يفيد فيه نشوب حريق في أتيليه بسبب ماس كهربائي بأحد كشافات الإنارة مما أدى إلى احتراق الاتيليه بالكامل دون أي إصابات.

وانتقلت قوات الأمن مدعومة بقوات من الحماية المدنية لموقع الحادث وتمكنت من السيطرة عليه دون وقوع إصابات.

وبانتقال قوات الأمن تبين من المعاينة المبدئية أن سبب الحريق ماس كهربائي بأحد كشافات الإنارة مما أدى إلى احتراقه بالكامل دون حدوث أي إصابات، تم إخماد الحريق بمعرفة الحماية المدنية، وتحرر محضر بالواقعة.

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