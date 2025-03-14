وتقابل حبيب 13، نيكول سابا تدبر مكايد لـ ياسمين عبد العزيز

شهدت الحلقة الثالثة عشرة من مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا، مزيدًا من التصعيد من قبل "رقية العسكري" ضد "ليل الحسيني" في رحلة الصراع بين الطرفين.



بدأت الحلقة حين تحدثت "رقية- نيكول سابا" مع "فارس – كريم فهمي" لتشتكي ليل لديه وقالت إن ليل مصرة على التشهير بها وشقيقه "يوسف – خالد سليم" وتتحدث دائما عن الأعراض بشكل سيئ إلا أن فارس لم يجارها في حديثها.



تواصل رقية خلال الأحداث التصعيد ضد ليل وتطلب رقية من "شهد – منة عرفة" أن تطلب من "نعمة – بتول الحداد" أن تتجسس على ليل في كل ما يدور في مقر إقامتها وأن تتواجد "شهد" معها في الفيلا بعد أن تتشاجر مشاجرة ضخمة مع نعمة لمنع إثارة الشبهات حولها.



تستغل "رقية" علمها بوجود مشاجرة بين إجلال وليل في الحديقة فتخبر الأسرة كلها بأنها تسمع صورت مشاجرة ليخرج الجميع بسرعة وسط نظرات سخرية منها لأنها جعلتهم يشاهدون ليل وهي في وضع حرج.



يذكر أن مسلسل "وتقابل حبيب" من بطولة ياسمين عبد العزيز ونيكول سابا وخالد سليم وكريم فهمي وصلاح عبد الله وأنوشكا ومحمود ياسين جونيور ومنة عرفة وبسنت شوقي وإنجي كيوان وبتول الحداد ومنة عرفة وإيمان السيد وبدرية طلبة ومن تأليف عمرو محمود ياسين ومن إخراج محمد الخبيري وإنتاج سينرجي.

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